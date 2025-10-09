Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του
Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Ο άνδρας ζούσε μόνος του υπό άσχημες συνθήκες διαβίωσης και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν

Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) στον Τύρναβο, καθώς ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tirnavospress.gr, ο άνδρας ζούσε μόνος του υπό άσχημες συνθήκες διαβίωσης και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν. 



Οι γείτονες αντιλήφθηκαν το τραγικό περιστατικό, όταν αντίκρισαν το πτώμα του στο μπαλκόνι του σπιτιού του και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν αναφορά για παθολογικά αίτια. 

