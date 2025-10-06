Ρόδος: Στη φυλακή ο 82χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται εντονότερα με πόνο και τσούξιμο η μητέρα, «έχοντας και η ίδια μειωμένη αντίληψη», όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, επέλεξε να βγάλει φωτογραφία τα γεννητικά όργανα του παιδιού και να τη στείλει σε μια συγγενή της (από την πλευρά του πατέρα) για να την συμβουλεύσει και να ζητήσει την γνώμη ενός ιατρού. Η συγκεκριμένη συγγενής όμως φάνηκε πως δεν είχε αγνές προθέσεις αφού συνέλαβε ένα αποκρουστικό σχέδιο εξαπάτησης της μητέρας έτσι ώστε να της αποσπάσει χρήματα.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες η γυναίκα αυτή προθυμοποιήθηκε να «δει» το παιδί και με το δάκτυλο της φέρεται να προκάλεσε ρήξη του παρθενικού του υμένα! Στην συνέχεια φέρεται να έπεισε την μητέρα ότι το παιδί της είχε υποστεί κακοποίηση, ότι είχε ενημερωθεί προς τούτο το «Χαμόγελο του Παιδιού» κι ότι εκεί δούλευε μια φίλη της, που έναντι 200 ευρώ θα μπορούσε να «κουκουλώσει» την υπόθεση.Η μητέρα του παιδιού δεν είχε λεφτά για να της δώσει, γιατί δεν είχε πληρωθεί και η εξαδέλφη της φέρεται να της είπε ότι τα δανείστηκε η ίδια και πλήρωσε τον σύνδεσμο της στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για να μην προχωρήσει η καταγγελία. Στη συνέχεια ζήτησε 500 ευρώ για να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος δήθεν του παππού, εμφανίζοντάς τον ως το άτομο που κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη.