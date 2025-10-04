Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης στην Άρτα: Τη Δευτέρα η νεκροψία - νεκροτομή
Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης στην Άρτα: Τη Δευτέρα η νεκροψία - νεκροτομή
Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων
Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα, η εκταφή της άτυχης 28χρονης εγκύου η οποία κατέληξε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου είχε μεταφερθεί με αιμορραγία. Το αίτημα της οικογένειας για εκταφή έγινε αποδεκτό, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, κάτι το οποίο δεν έγινε πριν την ταφή της.
Η εισαγγελία της Άρτας, έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έκθεσης σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ η οικογένεια έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
Παρόντες στην εκταφή της σορού ήταν ο εισαγγελέας της Άρτας, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης, ο οποίος θα διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομή τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η δικηγόρος της οικογένειας και αστυνομικοί.
Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ενώ αναμένεται και τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του Νοσοκομείου της Άρτας.
