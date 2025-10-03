Η κακοκαιρία σάρωσε την Πάτρα με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Δείτε βίντεο

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Άστατος με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 και στα βόρεια από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Άστατος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα έως και τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Σχεδόν αίθριος.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.