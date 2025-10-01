Τι ζήτησε από Φλωρίδη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Φλωρίδης Υπουργείο Δικαιοσύνης Λάουρα Κοβέσι

Τι ζήτησε από Φλωρίδη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Τι ζήτησε από Φλωρίδη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι
Παναγιώτης Τσιμπούκης
19 ΣΧΟΛΙΑ
Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνη Ιωάννη Μπούγα.

Κατά την συνάντηση η οποία διήρκεσε 30 λεπτά η κυρία Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη 6 διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Από την πλευρά της, η κυρία Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνταγματος, με τον κ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του.

Από την πλευρά της η κυρίας Κοβέσι δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη και από την συνάντησή της με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του

Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
Παναγιώτης Τσιμπούκης
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης