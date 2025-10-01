Τι ζήτησε από Φλωρίδη η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι
Συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνη Ιωάννη Μπούγα.
Κατά την συνάντηση η οποία διήρκεσε 30 λεπτά η κυρία Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με 3 ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη 6 διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου που εργάζονται.
Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Από την πλευρά της, η κυρία Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνταγματος, με τον κ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρηση του.
Από την πλευρά της η κυρίας Κοβέσι δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη και από την συνάντησή της με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει συνάντηση της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
