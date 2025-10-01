Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι - Δείτε βίντεο
Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι - Δείτε βίντεο

Η κυρία Κοβέσι συναντάται με τον Γιώργο Φλωρίδη

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι - Δείτε βίντεο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η κα Κοβέσι στην Ελλάδα.



