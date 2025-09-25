Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Αντιδράσεις των δικηγόρων στις προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικά Δικηγόρων
Η Ολομέλεια καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, «να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού σώματος»
Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για αμφισβήτηση βασικών διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης περί προστασίας του επαγγέλματος του δικηγόρου, «που αφορούν στην αυτορρύθμιση και προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου αλλά και για την υποκατάσταση του θεσμικού διαλόγου, με επαναλαμβανόμενες διαρροές στον Τύπο».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχει ως εξής:
«Πριν στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής στη σύμβαση για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου, που κύρωσε η χώρα μας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατοχυρώνει την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και λίγες μέρες μετά τη δημόσια δέσμευση του υπουργού Δικαιοσύνης ενώπιον της Ολομέλειας ότι, ουδεμία αλλαγή που αφορά στο δικηγορικό λειτούργημα μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγούμενο διάλογο με το δικηγορικό σώμα, με έκπληξη λάβαμε γνώση νέου δημοσιεύματος, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προωθούμενες από το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλαγές για την άσκηση, το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, τις προαγωγές δικηγόρων και την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου.
Μάλιστα, το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου, η οποία δεν προβλέπεται νομοθετικά για κανένα άλλο επιστημονικό κλάδο, τίθεται αιφνιδίως για πρώτη φορά χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα.
Η συντονιστική επιτροπή εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την αμφισβήτηση βασικών διατάξεων της άνω σύμβασης που αφορούν στην αυτορρύθμιση και προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου αλλά και για την υποκατάσταση του θεσμικού διαλόγου, με επαναλαμβανόμενες διαρροές στον Τύπο.
Τα συγκεκριμένα ζητήματα, που τίθενται, αφορούν πρωτίστως το δικηγορικό σώμα και τα θεσμικά του όργανα, στο πλαίσιο της αναγκαίας αυτορρύθμισης του επαγγέλματος, η οποία εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του δικηγόρου και διασφαλίζει το κράτος δικαίου.
Η συντονιστική επιτροπή επισημαίνει ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ενιαία και όχι αποσπασματικά, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που λειτουργεί στο υπουργείο με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος, η οποία επεξεργάζεται τη συνολική τροποποίηση του Κώδικα ώστε να καταστεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει το δικηγορικό λειτούργημα υπό το πρίσμα των προκλήσεων και απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής. Το δικηγορικό σώμα έχει, ήδη, καταθέσει προς τούτο συγκεκριμένες προτάσεις
Η συντονιστική επιτροπή καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης να τιμήσει την υπογραφή του στην άνω σύμβαση και να συμμετάσχει σε ουσιαστικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού σώματος».
