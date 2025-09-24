Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό μυθιστόρημα της Νάνσυ Χιούστον «Το τραγούδι της πεδιάδας»

Κάποιοι πάλεψαν να κατακτήσουν την Αμερική και τον Καναδά, κάποιοι άλλοι ξόδεψαν τη ζωή τους ψάχνοντας για χρυσάφι. Όλοι όμως έγραψαν ιστορία.Μία από τις πιο γνωστές παγκοσμίως και από τις πλέον δημοφιλείς Καναδές συγγραφείς -έστω και εάν διαμένει μόνιμα στη Γαλλία και γράφει στα γαλλικά- η Νάνσυ Χιούστον αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση στη σύγχρονη λογοτεχνία. Εμπνέεται από την ιστορία -την ιστορία όμως των απλών, καθημερινών ανθρώπων- για να δημιουργήσει πρωτότυπες, συγκλονιστικές αφηγήσεις. Και το καλύτερο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι σίγουρα το βραβευμένο «Τραγούδι της πεδιάδας», αλλιώς η ιστορία τεσσάρων διαφορετικών γενεών της ίδιας οικογένειας.Ο κεντρικός χαρακτήρας του βιβλίου είναι ο Πάντον Στέρλινγκ, ο οποίος γεννιέται το 1900, ακριβώς στο γύρισμα του 20ου αιώνα. Η προσωπικότητά του διαπλάθεται από τις διαδοχικές περιπέτειες και τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες στις οποίες τον υποβάλει η ίδια η ζωή, καθώς μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο παγκοσμίους πολέμους, πασχίζει να μην παρασυρθεί από το ισοπεδωτικό κύμα της οικονομικής κατάρρευσης του 1929 στις ΗΠΑ κ.λπ. Η αφήγηση της Χιούστον είναι καθηλωτική, καθώς συνδυάζει μια μεγαλοφυή πλοκή, με τον εκπληκτικό ρεαλισμό των περιγραφών -αλλά και μια ποιητική διάσταση, η οποία σαγηνεύει τον αναγνώστη από την πρώτη σελίδα του βιβλίου, παρασύροντάς τον σε ένα μαγικό νοερό ταξίδι. Μάλιστα, την ιστορία του Πάντον Στέρλινγκ δεν την αφηγείται ο ίδιος, αλλά η εγγονή του, η Πάουλα. Η οποία, μέσω της οικογενειακής προφορικής παράδοσης, ανασυνθέτει το παρελθόν των προγόνων της, πίσω ακόμη και από τις εμπειρίες του Πάντον Στέρλινγκ, σκάβοντας στα προηγούμενα, περίπου όπως οι επίδοξοι χρυσοθήρες του 19ου αιώνα αναζητούσαν τον εύκολο πλουτισμό στα σπλάχνα της αμερικανικής γης.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Το τραγούδι της πεδιάδας» της Νάνσυ Χιούστον είναι στο ΘΕΜΑ.