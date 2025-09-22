Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Φωτιά τώρα στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας. Η φωτιά καίει καλάμια.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, είπε ο Τουσκ
Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πως μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας κατανάλωσης που έκανε
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών, όταν υποβληθεί, θα απαντηθεί άμεσα
