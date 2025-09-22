Φωτιά τώρα στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καλαμάτα

Φωτιά τώρα στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Φωτιά τώρα στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας. Η φωτιά καίει καλάμια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν  13 πυροσβέστες με 4 οχήματα.




Ειδήσεις σήμερα:

Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, είπε ο Τουσκ

Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πως μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας κατανάλωσης που έκανε

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών, όταν υποβληθεί, θα απαντηθεί άμεσα

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης