Στο Στέιτ Ντιπάρμεντ ο πρεσβευτής του Ιράκ, διαμαρτυρία για επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κάλεσε τον Ιρακινό πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον και του, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ.Οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμιά επίθεση εναντίον των συμφερόντων τους και αναμένουν η ιρακινή κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαλυθούν οι ευθυγραμμισμένες με το Ιράν παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον σχετικά με την κλήση του ιρακινού πρεσβευτή Ναζάρ αλ Χιρουλά.Με τον πρεσβευτή συναντήθηκε ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,, ο οποίος επέμεινε πως «καταδικάζει σθεναρά» τις επιθέσεις των παραστρατιωτικών που πρόσκεινται στο Ιράν εναντίον αμερικανικών διπλωματικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράκ και ειδικά «την ενέδρα της 8ης Απριλίου εναντίον αμερικανών διπλωματών στη Βαγδάτη».Δεν δίνεται καμιά άλλη διευκρίνιση για την υποτιθέμενη ενέδρα.Το Ιράκ σύρθηκε στη σύγκρουση, παρότι επιδίωκε να αποφύγει οπωσδήποτε την εξέλιξη, αφού ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη στις 28 Φεβρουαρίου, με τους κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη άρχισαν να επιτίθενται εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο ιρακινό έδαφος και να γίνονται με τη σειρά τους στόχοι αεροπορικών πληγμάτων αποδοθέντων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.Ωστόσο την Τετάρτη, ιρακινές ένοπλες παρατάξεις ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις εναντίον «βάσεων του εχθρού» στη χώρα και στην περιοχή, αφού ανακοινώθηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.Μολονότι εξήρε τις «προσπάθειες» των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή των επιθέσεων, η Ουάσιγκτοννα εγγυηθεί πως θα «προλαμβάνονται» και το ότι «στοιχεία συνδεόμενα με την ιρακινή κυβέρνηση συνεχίζουν να παρέχουν ενεργά πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή κάλυψη» στους σιίτες παραστρατιωτικούς οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.