Ελεύθερος υπό όρους ο 17χρονος Αιγύπτιος που κατήγγειλε η 14χρονη για βιασμό: «Έγινε με συναίνεση» υποστήριξε
Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 17χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο 17χρονος, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της ανήλικης ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εκείνη του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά. Μάλιστα, όπως φέρεται να είπε, στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο πατριός της.
Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη κατήγγειλε ότι όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν ο 17χρονος που φιλοξενούνταν στο σπίτι που διαμένει με τον πατριό της, προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και την κακοποίησε σεξουαλικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη ημεδαπή είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο λίγες ημέρες νωρίτερα σε παραλία της Περαίας και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της.
Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.
