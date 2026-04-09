Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού - Φουλ για πρωτιά οι «κόκκινοι», να αποφύγουν τα play in θέλουν οι «πράσινοι»
Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου
Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σόφια επικρατώντας της Χάποελ και είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση, ενώ ο ΠΑΟ επιστρέφει από την Ισπανία με μία νίκη (επί της Μπαρτσελόνα) και μία ήττα (σήμερα από τη Βαλένθια).
Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season μπροστά στον κόσμο τους, αντιμετωπίζοντας την αδιάφορη βαθμολογικά Αρμάνι, που έχει 12 ήττες σε 18 αγώνες μακριά από το Μιλάνο.
Πλέον ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πρώτος:
1. με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2. με ήττα από την Αρμάνι και ήττα της Βαλένθια στο Σαράγεβο από την Dubai Basketball (17/4, 19:00).
Αν οι Πειραιώτες ηττηθούν από την Αρμάνι και η Βαλένθια νικήσει την Dubai Basketball, τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τερματίσει δεύτερη, αφού οι Ισπανοί υπερτερούν στην ισοβαθμία, κάνοντας το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.
Από την άλλη, οι «πράσινοι» πλέον με ρεκόρ 21-16 μπορούν να ελπίζουν μόνο στην 6άδα και την αποφυγή των play in της Euroleague.
Το τριφύλλι θα ρίξει αυλαία μέσα στην έδρα του στο Telekom Center, υποδεχόμενο την Αναντολού Εφές, επιδιώκοντας να κλείσει ιδανικά την κανονική περίοδο, για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 17 Απριλίου και ώρα 21:15.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι - Μπάγερν 84-94
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
Η Κατάταξη
Ολυμπιακός 25-12
Βαλένθια 24-13
Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
Φενέρμπαχτσε 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
Ζάλγκιρις 21-15
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό 20-16
Ερυθρός Αστέρας 20-16
Μπαρτσελόνα 20-16
Ντουμπάι 19 -17
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
Μπάγερν Μονάχου 17-20
Αρμάνι Μιλάνο 17-20
Παρτίζαν 15-21
Παρί 14-22
Βίρτους Μπολόνια 13-23
Μπασκόνια 12-24
Αναντολού Εφές 11-25
Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Η Επόμενη αγωνιστική (38η)
16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45
17/4
Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30
