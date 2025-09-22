Ληστεία σε περίπτερο στην Ηλιούπολη - Απείλησαν υπάλληλο με κατσαβίδι και όπλο και άρπαξαν 200 ευρώ
Ληστεία Ηλιούπολη

Ληστεία σε περίπτερο στην Ηλιούπολη - Απείλησαν υπάλληλο με κατσαβίδι και όπλο και άρπαξαν 200 ευρώ

Οι δράστες ήταν δύο, φορούσαν σκούρα ρούχα και είχαν καλυμμένα πρόσωπα

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε περίπτερο στη Λεωφόρο Κυπρίων Ηρώων, στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα με σκούρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα, προσέγγισαν τον υπάλληλο και, απειλώντας τον με όπλο και κατσαβίδι, άρπαξαν 200 ευρώ από το ταμείο και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δε σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

