Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2025: Πότε ξεκινούν - Το SOS βήμα μέχρι τις 22/9

Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των πανεπιστημίων – Το αργότερο έως τις 22 Σεπτεμβρίου η απόκτηση των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες - Ζαχαράκη: «Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών είναι μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία»