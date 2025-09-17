Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, με εξώφυλλο τη Sharon Stone

Η Αμερικανίδα ηθοποιός σαγηνεύει στο εξώφυλλο της καρδιάς του φθινοπώρου.Με αφοπλιστική ειλικρίνεια ανοίγει την καρδιά της για τη μητρότητα, το Χόλιγουντ, την αγάπη της για την Ευρώπη και την έμπνευση που αντλεί από την Ελλάδα.«Η ζωή είναι μια διαδικασία συνεχούς μάθησης· η δύναμη βρίσκεται μέσα μας και κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία», τονίζει, ενώ ποζάρει με τα ωραιότερα φθινοπωρινά designer looks στο Λος Άντζελες.Αποκαλύπτει γιατί δεν φιλτράρει πια τους ρόλους της μέσα από τη σεξουαλικότητα και γιατί θέλει να δοκιμαστεί σε κωμωδίες και σε ρόλους «καλής».Η μόδα επιστρέφει στο χρώμα: back to bright, με τολμηρούς συνδυασμούς που υπόσχονται συναρπαστικές εμφανίσεις.Φτιάχνουμε λίστες με τσάντες, παπούτσια και κοσμήματα που θα μας συνοδέψουν από το πρωί ως το βράδυ.Παράλληλα, υφάσματα σε παστέλ τόνους, δερμάτινα, δαντέλες και συνθετικές γούνες είναι οι καλύτερες επιλογές για να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο.Τον Οκτώβριο φοράμε δερμάτινα τζάκετ, παντελόνια και αξεσουάρ που μπλέκονται με αυστηρά κομμάτια και εντυπωσιακά κοσμήματα.Κάθε μήνα στις σελίδες του Marie Claire φιλοξενούμε γυναίκες που μας εμπνέουν με το δυναμισμό τους.Η Λένα Δροσάκη μοιράζεται μαζί μας όσα αγαπά – από το θέατρο και τη σειρά «Σέρρες» μέχρι τον γιο της Αναστάση και τη δύναμη που πηγάζει από την αλήθεια,ενώ συναντάμε τρεις νέες καουμπόισσες από τη Νότια Καλιφόρνια που επαναπροσδιορίζουν τη θηλυκότητα, ζώντας με μάντρα τη χαρά και την καλοσύνη.Στο ραντάρ της ομορφιάς, ο αναζωογονητικός ύπνος γίνεται καθημερινή μας συνήθεια: οροί και κρέμες που δουλεύουν τη νύχτα για επιδερμίδα ξεκούραστη και λαμπερή το πρωί.Οι πιο hot τάσεις στο μακιγιάζ, όπως ξεδιπλώθηκαν στις πασαρέλες των μεγάλων μητροπόλεων, μάς φτιάχνουν τη διάθεση για τις μέρες που έρχονται.Το ταξίδι συνεχίζεται στη λίμνη Κόμο, όπου το δημιουργικό δίδυμο Draga & Aurel μεταμόρφωσε μια βίλα art nouveau σε προσωπικό καταφύγιο τέχνης…Αλλά και στην κουζίνα της σεφ Μαρίνας Χρονά, που εκπροσωπεί μια νέα γενιά σεφ στη γαστρονομία.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες