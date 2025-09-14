Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα
Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα
Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο
Συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα