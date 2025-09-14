Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα
Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα

Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο

Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα
Συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.

