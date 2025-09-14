Ποιος είναι ο Δημήτρης Σαββίδης που ανέδειξε την απάτη με τους υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Ο λογαριασμός του στo TikTok «DimitrisDestoThetika» έχει πάνω από 170.000 ακολούθους και εκατομμύρια like
Ένα βίντεο στα social media γυρισμένο στο λιμάνι της Αρκίτσας, ήταν αρκετό για να φέρει στο προσκήνιο ένα σοβαρό ζήτημα της περιοχής: Ρομά προσεγγίζουν πολίτες, τους λένε ότι οι υαλοκαθαριστήρες τους είναι χαλασμένοι και πιεστικά ζητούν χρήματα για να τους αλλάξουν. Ηδη, για την υπόθεση έχει διαταχθεί έρευνα από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς δρουν οι ομάδες των Ρομά, αλλά και πώς έχουν αντιδράσει στο ζήτημα οι λιμενικοί. Μάλιστα, θύματα είναι κυρίως γυναίκες οδηγοί που οι νεαροί Ρομά πιέζουν ασφυκτικά.
Ο γνωστός για τα βίντεο και τις αναρτήσεις του στα social media, Δημήτρης Σαββίδης, κατήγγειλε με τον δικό του τρόπο την πρακτική ομάδας Ρομά να στήνουν «παγίδες» σε οδηγούς με πρόσχημα βλάβες στους υαλοκαθαριστήρες.
To περιστατικό που πήρε έκταση οδήγησε μέχρι και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να ξεκινήσει έρευνα. Πίσω από το viral περιστατικό βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να μετατρέψει την προσωπική του εμπειρία μετανάστευσης σε δημόσιο λόγο.
Ο Δημήτρης Σαββίδης έχει χτίσει μια ισχυρή παρουσία στο TikTok και στα social media, συγκρίνοντας ανοιχτά τη ζωή στην Ολλανδία με την καθημερινότητα στην Ελλάδα.
Ζώντας με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους στην Ολλανδία, ο Δημήτρης Σαββίδης συνεχίζει να χτίζει το δικό του κοινό που εξακολουθεί να τον παρακολουθεί και να τον στηρίζει.
@dimitrisdestothetika
Προσοχή, επιτήδειοι προσποιούνται πως χάλασαν οι υαλοκαθαριστήρες σας και ζητάνε υπέρογκα πόσα αφού σας τους αλλάξουν. Πιέζουν κυρίως γυναίκες οδηγούς που είναι μόνες. Απορώ τι ακριβώς κανει το υπουργείο προστασίας του πολίτη που χρυσοπληρώνουμε. #απάτη #λιμάνια #Επιτήδειοι #destothetika♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Savvidis
@dimitrisdestothetika
15 μέρες καθαρός από βίντεο σχολιασμού για όλα τα απίστευτα δρώμενα στο ελληνικό κράτος. Επιλέγω πλεον την ψυχική και σωματική μου υγεία. #destothetika #fyp #εργασία #διάλειμμα #τρέξιμο♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Savvidis
