Αίθριος ο καιρός την Κυριακή - Στους 32 ℃ το θερμόμετρο
Παροδικές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη
Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, με παροδικές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.
Μικρής διάρκειας βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ προς το βράδυ νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στην κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, μην ξεπερνώντας τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.
Από τις βραδινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και, από το απόγευμα, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και, στα ανατολικά, βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο, έως το μεσημέρι, τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 – 34.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και, τις πρωινές ώρες, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά – Από τις βραδινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα, στα ανατολικά, 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου – Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και, από το απόγευμα, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου – Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα – Πιθανότητα για τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά της Θεσσαλίας.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα, στην Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και, έως τις μεσημβρινές ώρες, τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.
