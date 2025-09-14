Αίθριος ο καιρός την Κυριακή - Στους 32 ℃ το θερμόμετρο



Ο καιρός την Κυριακή (14/9) από την ΕΜΥ

Αίθριος προβλέπεται, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, με παροδικές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.Μικρής διάρκειας βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ προς το βράδυ νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στην κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, μην ξεπερνώντας τους 32 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.Από τις βραδινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και, από το απόγευμα, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και, στα ανατολικά, βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο, έως το μεσημέρι, τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 – 34.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Γενικά αίθριος.Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και, τις πρωινές ώρες, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.