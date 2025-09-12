Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Κύπρος: Ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων, από τον τέως Πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ
Τα αδικήματα που εξετάζονται αφορούν απάτη, πλαστογραφία, κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, καθώς και συνωμοσία προς καταδολίευση - Τι απαντά ο Μαρίνος Σιζόπουλος
Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς της Κύπρου, δημοσιοποίησε σήμερα μία έκθεση για την καταγγελία του πρώην βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργου Βαρνάβα, κατά του τέως προέδρου του κόμματος και νυν βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου.
Οι ερευνητές που διόρισε η Αρχή διαπίστωσαν ενδείξεις για τέλεση ποινικών αδικημάτων και διαβίβασαν το σύνολο του πορίσματος και των τεκμηρίων στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Τα αδικήματα που εξετάζονται αφορούν απάτη, πλαστογραφία, κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, καθώς και συνωμοσία προς καταδολίευση.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η εταιρεία Taxan Properties Developers Ltd, με την οποία συνδέεται ο κ. Σιζόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν, μη εξυπηρετούμενο δάνειο της εταιρείας ύψους περίπου €2,58 εκατ. διευθετήθηκε με διαγραφή ποσού €956.900, στο πλαίσιο διακανονισμού που περιλάμβανε συναλλαγές με Ιρακινό επενδυτή.
Οι ερευνητές έκαναν ειδική μνεία σε καταγγελλόμενη πλαστογράφηση υπογραφής του Ιρακινού επενδυτή, στοιχείο κρίσιμο για τον τρόπο που παρουσιάστηκε η συναλλαγή προς την τράπεζα και τις αρμόδιες αρχές.
«Κανένα πρόβλημα, θα παρουσιάσω όλα τα στοιχεία», ανέφερε σε παλαιότερη δήλωσή του, επαναλαμβάνοντας πως ο ίδιος είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία για πτυχές της υπόθεσης.
Η έκθεση βρίσκεται πλέον στη Νομική Υπηρεσία του κράτους. Αν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι ποινικής διερεύνησης κατά βουλευτή, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για άρση ασυλίας. Η σχετική διαδικασία εδράζεται στο Σύνταγμα και έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν σε άλλες υποθέσεις.
Η δημοσιοποίηση του πορίσματος έρχεται σε περίοδο έντονης εσωκομματικής αναταραχής στην ΕΔΕΚ. Ο κ. Σιζόπουλος έχει ήδη αποχωρήσει από την προεδρία του κόμματος και βρίσκεται σε δημόσια αντιπαράθεση με πρώην στελέχη, με την υπόθεση να αποκτά πλέον και σαφείς θεσμικές διαστάσεις.
Η συνέχεια θα κριθεί στη Νομική Υπηρεσία και, ενδεχομένως, στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Τι απαντά ο Μαρίνος ΣιζόπουλοςΟ κ. Σιζόπουλος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και προαναγγέλλει δημόσια παρουσίαση τεκμηρίων. Θέτει παράλληλα ζήτημα νομιμότητας για τον τρόπο που εξετάστηκε και δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση, λέγοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά.
Η θέση του Γιώργου ΒαρνάβαΟ καταγγέλλων Γιώργος Βαρνάβα κάνει λόγο για «δικαίωση» και καλεί τους θεσμούς να κινηθούν άμεσα, ζητώντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες ακόμη και σε άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου εφόσον απαιτηθεί. «Οι πολίτες έχουν κουραστεί από συνθήματα κατά της διαφθοράς, ήρθε η ώρα των πράξεων», τόνισε.
