Ελεύθεροι με όρους δύο από τους πέντε Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στα κατεχόμενα
Για τους δύο Ελληνοκύπριους ορίστηκε εγγύηση 100.000 τουρκικών λιρών, κατάσχεση ταξιδιωτικών εγγράφων και απαγόρευση εξόδου από το ψευδοκράτος μέχρι την επόμενη «δικάσιμο»
Το λεγόμενο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου στα κατεχόμενα αποφάσισε την αποφυλάκιση με όρους των δύο Ελληνοκυπρίων, που αποτελούν ζευγάρι, από τους πέντε συλληφθέντες της 19ης Ιουλίου. Για τον καθένα ορίστηκε εγγύηση 100.000 τουρκικών λιρών, κατασχέθηκαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από το ψευδοκράτος μέχρι την επόμενη «δικάσιμο» στις 19 Σεπτεμβρίου.
Μετά και τη σημερινή απόφαση, σύμφωνα με ρεπορτάζ των τουρκοκυπριακών ΜΜΕ,και οι πέντε κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, καθώς οι άλλοι τρεις είχαν αφεθεί με εγγύηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Οι πέντε Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στις 19 Ιουλίου στην περιοχή Τρικώμου, κοντά στο χωριό Γαλάτεια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους για να δουν τα σπίτια τους στα κατεχόμενα. Αρχικά αντιμετώπισαν κατηγορίες όπως «παράνομη είσοδο», «κατασκοπεία» και «διατάραξη της ειρήνης», ενώ στη συνέχεια, ενώπιον του πολιτικού «δικαστηρίου» Τρικώμου, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση ιδιωτικότητας, παραβίαση ξένης περιουσίας και διατάραξη κοινής ειρήνης. Παράλληλα εκκρεμεί χωριστή διαδικασία στο «στρατοδικείο» για τον τρόπο εισόδου τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται παράνομος.
Το λεγόμενο «Ανώτατο Δικαστήριο» στα κατεχόμενα, σε δύο διαφορετικές αποφάσεις τις προηγούμενες ημέρες, έκρινε παράνομες τις διαταγές κράτησης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους, επισημαίνοντας ότι το «δικαστικό» μέτρο δεν μπορεί να λειτουργεί τιμωρητικά πριν από τη δίκη. Οι αποφάσεις αυτές άνοιξαν τον δρόμο για την αποφυλάκισή τους με όρους.
Οι πέντε συλληφθέντες είναι οι Αντώνης Λούκα, Ανδρέας Κυπριανού, Άννη Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου.
Η υπόθεση πήρε ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς χθες η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα που καταδικάζει την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη, και ζητεί την άμεση και άνευ όρων άρση των περιορισμών σε βάρος τους.
Παράλληλα, Αμερικανοί βουλευτές είχαν παρέμβει ζητώντας την απελευθέρωση τους, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων ζητήματα υγείας κρατουμένων και καθυστερήσεις στην παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.
Για την πολιτική διαδικασία στο Τρίκωμο η επόμενη «δικάσιμος» έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρία και στο «στρατοδικείο» νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, μία από τις καταγγελίες που είχαν απαγγελθεί κατά των πέντε αποσύρθηκε, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το εύρος του κατηγορητηρίου, το οποίο —όπως αναφέρθηκε στο λεγόμενο «δικαστήριο»— αναμένεται να τροποποιηθεί.
Η συζήτηση για τα δικαιώματα πρόσβασης των Ελληνοκυπρίων προσφύγων στις περιουσίες τους στις κατεχόμενες περιοχές παραμένει ανοιχτή εδώ και δεκαετίες και έχει απασχολήσει τόσο το ΕΔΑΔ όσο και τα ευρωπαϊκά όργανα. Η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε εκ νέου τα νομικά και πολιτικά κενά που δημιουργεί η μη αναγνώριση των «θεσμών» στα κατεχόμενα και τον κίνδυνο εργαλειοποίησης μεμονωμένων περιστατικών σε μια ήδη εύθραυστη συγκυρία.
Στις 19 Σεπτεμβρίου η επόμενη «δικάσιμος»
Αποσύρθηκε η μία από τις καταγγελίες
