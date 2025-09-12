Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής - Οι φασίστες έξω, η πρώτη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα
Θα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ του επιβλήθηκαν και άλλοι περιοριστικοί όροι
Εκτός φυλακής βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Η πόρτα της φυλακής άνοιξε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.
Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο καταδικασθείς ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος πριν από ένα και πλέον χρόνο είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η Μάγδα Φύσσα δήλωσε οργισμένη για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου: «Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου που δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η Δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη». Σε ερώτηση για το αν έχει ταραχτεί απάντησε: «πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω ταραχτεί».
