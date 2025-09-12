Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής - Οι φασίστες έξω, η πρώτη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα
ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή Νίκος Μιχαλολιάκος

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής - Οι φασίστες έξω, η πρώτη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα

Θα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ του επιβλήθηκαν και άλλοι περιοριστικοί όροι

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής - Οι φασίστες έξω, η πρώτη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα
220 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτός φυλακής βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Η πόρτα της φυλακής άνοιξε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο καταδικασθείς ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος πριν από ένα και πλέον χρόνο είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.


Μάγδα Φύσσα: Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η Μάγδα Φύσσα δήλωσε οργισμένη για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου: «Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου που δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η Δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη». Σε ερώτηση για το αν έχει ταραχτεί απάντησε: «πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω ταραχτεί».


Ειδήσεις σήμερα:

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico

Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
220 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης