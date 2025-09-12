Εφιάλτης για την υγεία τα παράνομα τσιγάρα: Νύχια, πίσσα, μούχλα και εντομοκτόνα έδειξε έρευνα του Γενικού Χημείου - Δείτε βίντεο
Εφιάλτης για την υγεία τα παράνομα τσιγάρα: Νύχια, πίσσα, μούχλα και εντομοκτόνα έδειξε έρευνα του Γενικού Χημείου - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη η περιεκτικότητά τους σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα - Βρέθηκαν και ναργιλέδες που είχαν... εντομοκτόνο
Αποστροφή και ανησυχία προκαλούν αναλύσεις και φωτογραφίες που φέρνει στο φως το protothema.gr και αποκαλύπτουν τον εφιάλτη που κρύβεται στα παράνομα τσιγάρα, τα οποία καθημερινά προμηθεύονται ανυποψίαστοι καπνιστές.
Σκουπίδια, ανθρώπινα νύχια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και άφθονη... μούχλα, είναι μερικά μόνο από τα «βασικά συστατικά», τα οποία δεν αναγράφονται ποτέ όμως στη συσκευασία πώλησης των παράτυπων καπνικών.
Έκθεση – ντοκουμέντο του Γενικού Χημείου του Κράτους, παρουσιάζει ευρήματα από τα εργαστήρια της Χημικής Υπηρεσίας Σερρών της ΑΑΔΕ, όπου έχουν εξεταστεί εκατοντάδες δείγματα λαθραίων καπνικών προϊόντων έως σήμερα.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις έφεραν στο φως μια τρομακτική αλήθεια: στα λαθραία και απομιμητικά καπνικά, η περιεκτικότητα σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα είναι τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη από αυτή των γνήσιων προϊόντων, ενώ συνήθως είναι και ακόμα μεγαλύτερη.
Οι φωτογραφίες από τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου προκαλούν αποστροφή και ανησυχία. Σε δείγματα λαθραίων καπνικών εντοπίστηκαν ακόμα και ανθρώπινα υπολείμματα. Νύχια και τρίχες αναμεμειγμένα με υπολείμματα τροφίμων και σκουπίδια: κομμάτια φαγητού και άλλα απορρίμματα καταλήγουν στους πνεύμονες των καπνιστών.
Η εξοικονόμηση μερικών ευρώ μετατρέπεται σε εισπνοή σκουπιδιών, μικροβίων και τοξικών ουσιών σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα ήδη επικίνδυνα επίπεδα των κανονικών τσιγάρων.
Σκουπίδια, ανθρώπινα νύχια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και άφθονη... μούχλα, είναι μερικά μόνο από τα «βασικά συστατικά», τα οποία δεν αναγράφονται ποτέ όμως στη συσκευασία πώλησης των παράτυπων καπνικών.
Έκθεση – ντοκουμέντο του Γενικού Χημείου του Κράτους, παρουσιάζει ευρήματα από τα εργαστήρια της Χημικής Υπηρεσίας Σερρών της ΑΑΔΕ, όπου έχουν εξεταστεί εκατοντάδες δείγματα λαθραίων καπνικών προϊόντων έως σήμερα.
30% περισσότερο δηλητήριοΠρο ημερών μόλις ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, έκανε την αποκάλυψη ότι στα παράνομα καπνικά προϊόντα, τα οποία διακινούνται στην αγορά εμπεριέχονται περιττώματα ζώων, νύχια και μούχλα.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις έφεραν στο φως μια τρομακτική αλήθεια: στα λαθραία και απομιμητικά καπνικά, η περιεκτικότητα σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα είναι τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη από αυτή των γνήσιων προϊόντων, ενώ συνήθως είναι και ακόμα μεγαλύτερη.
Οι φωτογραφίες από τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου προκαλούν αποστροφή και ανησυχία. Σε δείγματα λαθραίων καπνικών εντοπίστηκαν ακόμα και ανθρώπινα υπολείμματα. Νύχια και τρίχες αναμεμειγμένα με υπολείμματα τροφίμων και σκουπίδια: κομμάτια φαγητού και άλλα απορρίμματα καταλήγουν στους πνεύμονες των καπνιστών.
«Ρωσική ρουλέτα»Επιλέγοντας πάντως λαθραία καπνικά επειδή είναι τα φθηνότερα για οικονομικούς λόγους, το τίμημα καταλήγει να γίνεται ακόμα ακριβότερο: η υγεία.
Η εξοικονόμηση μερικών ευρώ μετατρέπεται σε εισπνοή σκουπιδιών, μικροβίων και τοξικών ουσιών σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα ήδη επικίνδυνα επίπεδα των κανονικών τσιγάρων.
Ναργιλές με... εντομοκτόνα
Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα σε παράνομα εργαστήρια καπνού ναργιλέ. Οι ερευνητές εντόπισαν εντομοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή, με ετικέτες που προειδοποιούν ότι είναι «βλαβερά σε κατάποση, επαφή με το δέρμα και εισπνοή».
Τα αρώματα διατηρούνταν σε βρώμικες συσκευασίες αμφίβολης ποιότητας, ενώ ο καπνός για ναργιλέ διακινούνταν «χύμα» σε καταστήματα με χειρότερες συνθήκες αποθήκευσης.
Κακή ποιότητα
- Τα στοιχεία που εκθέτει η ανάλυση της Χημικής Υπηρεσίας Σερρών είναι συγκλονιστικά:
- • σε 450 υποθέσεις κατασχέσεων διαπιστώθηκε πολύ κακή ποιότητα πρώτων υλών και συσκευασίας
- • σε 170 περιπτώσεις τα προϊόντα διακινούνταν τελείως "χύμα"
- • σε 160 υποθέσεις η συσκευασία ήταν αυτοσχέδια, ακατάλληλη και ασφράγιστη
- • σε 57 περιπτώσεις βρέθηκαν προϊόντα με μούχλα, ξένα σώματα και υπερβολική υγρασία
Στα λαθραία καπνικά, η περιεκτικότητα τοξικών ουσιών δηλαδή Πίσσας, Νικοτίνης και Μονοξειδίου του Άνθρακα είναι τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη από αυτή στα γνήσια καπνικά.
Η Πίσσα (Tar) περιέχει χιλιάδες καρκινογόνες ουσίες και είναι το πιο επικίνδυνο συστατικό στο κάπνισμα Η Νικοτίνη είναι ισχυρός εθιστικός παράγοντας και τοξική ουσία. Η χορήγηση νικοτίνης προκαλεί ταχυκαρδία αύξηση της αρτηριακής πίεσης, φλεγμονή στα αρτηριακά τοιχώματα και αύξηση της πηκτικότητας του αίματος. Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) κατά το κάπνισμα, επιδρά στο αίμα και παρεμποδίζει την οξυγόνωση των ιστών άρα και της καρδιάς ακριβώς την ώρα που αυτή υπερλειτουργεί και χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο.
Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα των ελέγχων στα παράνομα τσιγάρα
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα