Εφιάλτης για την υγεία τα παράνομα τσιγάρα: Νύχια, πίσσα, μούχλα και εντομοκτόνα έδειξε έρευνα του Γενικού Χημείου - Δείτε βίντεο

Ναργιλές με... εντομοκτόνα

Εντομοκτόνο που χρησιμοποιούνταν σε παράνομο εργαστήριο καπνικών - το προϊόν φέρει ετικέτες που προειδοποιούν ότι είναι "βλαβερό σε κατάποση, επαφή με το δέρμα και εισπνοή"

Κακή ποιότητα

Τα στοιχεία που εκθέτει η ανάλυση της Χημικής Υπηρεσίας Σερρών είναι συγκλονιστικά:

• σε 450 υποθέσεις κατασχέσεων διαπιστώθηκε πολύ κακή ποιότητα πρώτων υλών και συσκευασίας

• σε 170 περιπτώσεις τα προϊόντα διακινούνταν τελείως "χύμα"

• σε 160 υποθέσεις η συσκευασία ήταν αυτοσχέδια, ακατάλληλη και ασφράγιστη

• σε 57 περιπτώσεις βρέθηκαν προϊόντα με μούχλα, ξένα σώματα και υπερβολική υγρασία

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα των ελέγχων στα παράνομα τσιγάρα

Ξένα σώματα (σπάγκος) και φύλλα με τρύπες από εντομα

Καπνός λαθραίας διακίνησης με σκουπίδια

Μολυσμένα φύλλα καπνού που βρέθηκε σε παράνομα καπνικά

9. Πίσσα από 20 παραποιημένα τσιγάρα απομίμηση συγκεκριμένης διεθνούς μάρκας 10. Πίσσα από 20 γνήσια τσιγάρα ίδιας μάρκας

Νύχια σε λαθραίο καπνό

Υπολείμματα τροφίμων

Δημιουργία αποικιών μικροοργανισμών

Κάλυψη καπνού από άφθονη λευκή μούχλα

Υφές μούχλας

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα σε. Οι ερευνητές εντόπισαν εντομοκτόνα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή, με ετικέτες που προειδοποιούν ότι είναι «βλαβερά σε κατάποση, επαφή με το δέρμα και εισπνοή».Τα αρώματα διατηρούνταν σε βρώμικες συσκευασίες αμφίβολης ποιότητας, ενώ ο καπνός για ναργιλέ διακινούνταν «χύμα» σε καταστήματα με χειρότερες συνθήκες αποθήκευσης.Στα λαθραία καπνικά, η περιεκτικότητα τοξικών ουσιών δηλαδή Πίσσας, Νικοτίνης και Μονοξειδίου του Άνθρακα είναι τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη από αυτή στα γνήσια καπνικά.Η Πίσσα (Tar) περιέχει χιλιάδες καρκινογόνες ουσίες και είναι το πιο επικίνδυνο συστατικό στο κάπνισμα Η Νικοτίνη είναι ισχυρός εθιστικός παράγοντας και τοξική ουσία. Η χορήγηση νικοτίνης προκαλεί ταχυκαρδία αύξηση της αρτηριακής πίεσης, φλεγμονή στα αρτηριακά τοιχώματα και αύξηση της πηκτικότητας του αίματος. Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) κατά το κάπνισμα, επιδρά στο αίμα και παρεμποδίζει την οξυγόνωση των ιστών άρα και της καρδιάς ακριβώς την ώρα που αυτή υπερλειτουργεί και χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο.