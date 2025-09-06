Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Αστυνομία Κρήτης τιμά τη μνήμη του Ανθυπαστυνόμου Στάθη Λαζαρίδη, 10 χρόνια μετά τον θάνατό του από πυρά στα Ζωνιανά
Ο Στάθης Λαζαρίδης είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι -πιθανότατα από ελεύθερο σκοπευτή- κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης το 2007 - Έφυγε το 2015 έπειτα από οκτώ χρόνια νοσηλείας και δύσκολης καθημερινότητας
Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του Ανθυπαστυνόμου Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, τον Νοέμβριο του 2007.
Ο Στάθης Λαζαρίδης είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι — πιθανότατα από ελεύθερο σκοπευτή — τη στιγμή που η πομπή των αστυνομικών οχημάτων εισερχόταν στο χωριό, σε μία από τις πλέον δραματικές επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών.
Παρά τις αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και την πολυετή μάχη που έδωσε τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Στάθης Λαζαρίδης δεν κατάφερε να αναρρώσει. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου 2015, έπειτα από οκτώ χρόνια νοσηλείας και δύσκολης καθημερινότητας, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα αυτοθυσίας και καθήκοντος.
Σε ανακοίνωση τους οι συνάδελφοι του αναφέρουν:
«Σαν Σήμερα 06-09-2015 ο Ανθυπαστυνόμος Λαζαρίδης Ευστάθιος έφυγε από τη ζωή, στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., μετά από πολυετή νοσηλεία, καθώς την 05-11-2007 τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αγνώστων δραστών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζωνιανών Ρεθύμνου.
▪Είχε γεννηθεί το 1978 στην Κοζάνη και υπηρετούσε στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου. Δεν Ξεχνάμε»
#ΔενΞεχνάμε #ΣανΣήμερα την 06-09-2015 ο Ανθυπαστυνόμος Λαζαρίδης Ευστάθιος κατέληξε στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., μετά από πολυετή...Posted by Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης on Saturday, September 6, 2025
