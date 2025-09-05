Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται την Τρίτη για τα 175 στρέμματα της Μονής Τζαγκαρόλων οι δύο ξενοδόχοι

.

Το λεξικό της μαφίας της Κρήτης

χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη κωδικοποίηση ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από την αστυνομία ειδικά σε περίπτωση που καταγράφονταν συνομιλίες τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κωδικοποίηση και τα συνθηματικά, «το λεξικό» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αποδεκτό από όλα τα μέλη της και χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε

όταν μιλούσαν για

προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη . Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.