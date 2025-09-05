Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται την Τρίτη για τα 175 στρέμματα της Μονής Τζαγκαρόλων οι δύο ξενοδόχοι
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται την Τρίτη για τα 175 στρέμματα της Μονής Τζαγκαρόλων οι δύο ξενοδόχοι
Σε βάρος του εκδόθηκαν εντάλματα και παραμένουν κρατούμενοι έως την απολογία τους, παρότι είχαν αφεθεί ελεύθεροι για την υπόθεση των ναρκωτικών - Σήμερα απολογούνται 17 συλληφθέντες - Την Πέμπτη έξι προφυλακίστηκαν
Τελευταία ημέρα των απολογιών για τα μέλη της μαφίας της Κρήτης καθώς σήμερα περνούν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων οι 17 εναπομείναντες συλληφθέντες. Στο δεύτερο κύκλο απολογιών περιλαμβάνονται και τα δύο αδέλφια που φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο, τα οποία μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερα. Ωστόσο, στο μεταξύ εκδόθηκαν σε βάρος του εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση της έκτασης των 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων, οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή γι' αυτή την υπόθεση και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Στο μεταξύ παραμένουν υπό κράτηση.
Σήμερα από τους 17 κατηγορούμενους, πέντε άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη οδηγήθηκαν στον ανακριτή 17 άτομα και απολογήθηκαν τα 16. Από αυτούς οι έξι προφυλακίστηκαν, οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και απολογείται σήμερα, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Το κατηγορητήριο είναι βαρύ και περιλαμβάνει:
διακίνηση ναρκωτικών και όπλων,
τοκογλυφία,
ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
αλλά και διείσδυση σε δημόσιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οργάνωσης.
Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε νάνους εννοούσαν καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι, όταν μιλούσαν για μέλια αναφέρονταν στην κοκαϊνη, προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη. Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.
Δείτε το λεξικό της κρητικής μαφίας, όπως έχει αποκωδικοποιηθεί από την αστυνομία:
Σήμερα από τους 17 κατηγορούμενους, πέντε άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη οδηγήθηκαν στον ανακριτή 17 άτομα και απολογήθηκαν τα 16. Από αυτούς οι έξι προφυλακίστηκαν, οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και απολογείται σήμερα, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Το κατηγορητήριο είναι βαρύ και περιλαμβάνει:
διακίνηση ναρκωτικών και όπλων,
τοκογλυφία,
ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
αλλά και διείσδυση σε δημόσιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οργάνωσης.
Το λεξικό της μαφίας της ΚρήτηςΤα μέλη της κρητικής μαφίας, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη κωδικοποίηση ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από την αστυνομία ειδικά σε περίπτωση που καταγράφονταν συνομιλίες τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κωδικοποίηση και τα συνθηματικά, «το λεξικό» της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αποδεκτό από όλα τα μέλη της και χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις στις μεταξύ τους επικοινωνίες.
Η αστυνομία έχει αποκωδικοποιήσει συνθηματικές λέξεις, βάσει των επαναλήψεών τους και των συναλλαγών που διαπιστωμένα ακολουθούσαν. Ετσι, όταν αναφέρονταν σε νάνους εννοούσαν καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι, όταν μιλούσαν για μέλια αναφέρονταν στην κοκαϊνη, προσκλητήρια ή κουφέτα ή καρφάκια ή βιδάκια ήταν τα φυσίγγια- με ευθεία αναφορά των συνθηματικών στις κοινωνικές εκδηλώσεις μετά από γάμους ή βαφτίσια και τους πυροβολισμούς που τα συνοδεύουν στην Κρήτη. Δύο κωδικούς χρησιμοποιούσαν για την αστυνομία, που ήταν είτε τα «σκατά», είτε η «μαϊμού.
Δείτε το λεξικό της κρητικής μαφίας, όπως έχει αποκωδικοποιηθεί από την αστυνομία:
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα