Αδιέξοδο στη Μονή Σινά μετά την υπαναχώρηση του Δαμιανού για την δρομολόγηση της διαδοχής του
Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος είχε δεσμευθεί στους «στασιαστές» μοναχούς, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και στην Αθήνα να δρομολογήσει τις διαδικασίες διαδοχής του και τελικά ανακάλεσε
Σε ναυάγιο κατέληξε η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στην κρίση στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, καθώς, ενώ οι «στασιαστές» μοναχοί έδειξαν διάθεση συνεννόησης και αποδέχθηκαν την πρόταση να δρομολογήσει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά τη διαδοχή του, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακάλεσε και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.
Έτσι, η κρίση στη Μονή συνεχίζεται και κλιμακώνεται, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι τώρα σοβαρά εκτεθειμένος, αφού αρχικά είχε αποδεχθεί τη δρομολόγηση της διαδοχής του και την εξεύρεση έτσι μιας αξιοπρεπούς και συμβιβαστικής λύσης που θα αποκαθιστούσε την ενότητα στη Μονή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε ήδη ενημερώσει την Αθήνα, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλους θρησκευτικούς παράγοντες για την αποδοχή της πρότασης για δρομολόγηση της διαδοχής του, κίνηση η οποία εκτιμήθηκε ως σοβαρό βήμα και συμβολή για την επίλυση της κρίσης, η οποία μάλιστα θα εξασφάλιζε και μια αξιοπρεπή και εύσχημη αποχώρησή του από την θέση του Αρχιεπισκόπου , προσφέροντάς του τη δυνατότητα να παραμείνει και να έχει λόγο στη Μονή.
Και ενώ όλα έδειχναν ότι οι προσπάθειες που κατέβαλαν τις τελευταίες ημέρες ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλατζής και ο Έλληνας πρέσβης στο Κάϊρο Ν. Παπαγεωργίου θα ευοδώνονταν και θα οδηγούσαν σε συμφωνία, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ενημέρωσε αιφνιδιαστικά νωρίς το μεσημέρι ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, τινάζοντας έτσι στον αέρα τη συμφωνία.
Το αδιέξοδο έτσι συνεχίζεται και πλέον απειλεί την ίδια τη Μονή. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, κρατώντας κλειστή επί τόσες ημέρες τη Μονή, στην οποία έχει καταφύγει ο ίδιος, η κυρία Α.Σ. που τον συνοδεύει, μικρός αριθμός μοναχών και Αιγύπτιοι σωματοφύλακες,οι οποίοι είχαν ρόλο στην ανακατάληψη της Μονής, με τις κινήσεις του αυτές προκαλεί πλέον ευθέως και την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Διότι είναι προφανές ότι οι αιγυπτιακές αρχές δεν θα μείνουν εσαεί αδιάφορες και αδρανείς στα όσα συμβαίνουν στη Μονή, και ειδικά με το κλείσιμο ενός όχι μόνο θρησκευτικού και λατρευτικού χώρου αλλά και πολύ δημοφιλούς τουριστικού προορισμού.
Έτσι, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός γίνεται πλέον τροχοπέδη για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μονή του Σινά και με τη στάση του τελικά θα δικαιώσει τους «αντάρτες» για όσα του καταμαρτυρούν και τους οδήγησαν στην απόφαση παύσης του από τη θέση του Αρχιεπισκόπου.
Δυστυχώς, μετά και την τελευταία εξέλιξη, εξανεμίζονται τα περιθώρια για συμβιβαστική ενωτική λύση, αυξάνοντας την ανησυχία για δυσάρεστες εξελίξεις σχετικά με το μέλλον της Μονής.
