Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Δύο τροχαία στην Εύβοια με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες
Δύο τροχαία στην Εύβοια με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες
Στο θανατηφόρο τροχαίο συγκρούστηκε μηχανή με αυτοκίνητο στην περιοχή των Ψαχνών και στο άλλο αγροτικό όχημα έπεσε σε χαντάκι στην Κάρυστο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το eviaonline μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, οι δυο σοβαρά. Σύμφωνα με το eviaonline ο ένας εκ των δύο αναβατών της μηχανής, ένας 21χρονος, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο άλλος, ένας 23χρονος, είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες , η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Νωρίτερα χθες σημειώθηκε τροχαίο και στη Νότια Εύβοια με δύο τραυματίες.
Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με το evima.gr.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το eviaonline μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, οι δυο σοβαρά. Σύμφωνα με το eviaonline ο ένας εκ των δύο αναβατών της μηχανής, ένας 21χρονος, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο άλλος, ένας 23χρονος, είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες , η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Νωρίτερα χθες σημειώθηκε τροχαίο και στη Νότια Εύβοια με δύο τραυματίες.
Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με το evima.gr.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα