Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή όπλων
Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή όπλων
Εντοπίστηκαν 30 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια
Στη σύλληψη δύο ανδρών, 30 και 35 ετών, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησε τη Δευτέρα (25/8) η αστυνομία στο Ρέθυμνο.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε αγροτική τοποθεσία δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με φυσική περίφραξη, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά 30 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων και εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια καλλιεργητικών εργασιών, οπότε και συνελήφθησαν.
Σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκε και κατασχέθηκε στην οικία του 30χρονου πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν σε αγροτική τοποθεσία δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με φυσική περίφραξη, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά 30 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων και εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια καλλιεργητικών εργασιών, οπότε και συνελήφθησαν.
Σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκε και κατασχέθηκε στην οικία του 30χρονου πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα