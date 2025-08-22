ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες από σύγκρουση μοτοσικλέτας με πατίνι

H σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην οδό Κων. Καραμανλή

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από σύγκρουση δικύκλου με πατίνι που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην οδό Κων.Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικό, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.


