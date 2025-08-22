bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ρόδος: Αγρια επίθεση από έξι άτομα σε δύο νεαρούς τουρίστες
Έπειτα από διαπληκτισμό επιτέθηκαν σε έναν 25χρονο Ελβετό και έναν συνομήλικό του Αυστριακό
Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν τα ξημερώματα της Τετάρτης έξι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς τουρίστες έξω από γνωστό μπαρ της περιοχής.
Οι δράστες, μετά από προηγούμενο διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν 25χρονο Ελβετό αφαιρώντας από την κατοχή του χρήματα, κάρτες, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε και στον φίλο του, 25χρονο Αυστριακό.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περί τη 01:00 στην οδό Ερμού στο Φαληράκι, έξω από μπαρ. Ο 25χρονος Ελβετός, που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των έξι ατόμων. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του αφαιρέσουν την τσάντα που κρατούσε.
Στο εσωτερικό της τσάντας υπήρχαν χρήματα, τραπεζικές και κρυπτογραφικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά, καθώς και ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα υγείας και κλειδί ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.
Ένας από τους δράστες κινήθηκε στη συνέχεια προς τον 25χρονο Αυστριακό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του. Χωρίς καμία πρόκληση, του κατάφερε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο και ένα στον σβέρκο, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεθούν αντικείμενα.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι αγνώστων για παράβαση του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στην ταυτοποίηση των δραστών, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις συνδέονται με προηγούμενο επεισόδιο διαπληκτισμού, όσο και στον εντοπισμό των κλοπιμαίων, ιδιαίτερα των τραπεζικών και κρυπτογραφικών καρτών.
Πηγή: dimokratiki.gr
