Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (21/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Δύο δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/8), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 5, 11, 24, 31, 33 και 16.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ταυτόχρονα, δύο δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
