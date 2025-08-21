ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (21/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (21/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν

Δύο δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (21/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/8), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 5, 11, 24, 31, 33 και 16.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ταυτόχρονα, δύο δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

