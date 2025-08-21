Ήπειρος: Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι σε 38 δημοτικά και νηπιαγωγεία γιατί δεν έχουν μαθητές
Ήπειρος: Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι σε 38 δημοτικά και νηπιαγωγεία γιατί δεν έχουν μαθητές
H απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου αφορά και τους 4 νομούς μετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Την κατάσταση-sos που έχει προκαλέσει το δημογραφικό στα σχολεία, όπως την ανέδειξε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, αποτυπώνει η απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου να μην ανοίξουν τον Σεπτέμβριο συνολικά 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας που θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών, καθώς δεν συγκεντρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.
Οι εισηγήσεις που οδήγησαν στην απόφαση έγιναν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου.
Όπως έγραψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, τα 71.181 «πρωτάκια» της σχολικής περιόδου 2025-2026, δηλαδή τα παιδιά που ξεκινούν το εκπαιδευτικό τους δρομολόγιο από την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα πλέον ολιγάριθμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Οι 71.181 μαθητές της φετινής Α' Δημοτικού είναι παιδιά που γεννήθηκαν το 2019 (εντός και εκτός Ελλάδος), σε μια αναλογία ημεδαπών και αλλοδαπών περί το 9 προς 1. Ομως, εάν ανατρέξει κάποιος στα επίσημα στοιχεία για τον ελληνικό πληθυσμό, τη συγκεκριμένη χρονιά (2019) είχαν καταγραφεί 83.756 γεννήσεις. Αρα, κάπου ανάμεσα στο Ληξιαρχείο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στην Α’ Δημοτικού 12.575 παιδιά έχασαν τον δρόμο για το σχολείο. Σε ποσοστιαία βάση η διαρροή αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 15%.
Αν επιχειρηθεί λοιπόν μια προβολή στο μέλλον βάσει αυτής της αναλογίας -έστω κι αν είναι εντελώς θεωρητική και αυθαίρετη-, το σχολικό έτος 2030-2031 τα «πρωτάκια» είναι αμφίβολο εάν θα μετρώνται σε 60.000 παιδιά. Διότι εκείνη τη χρονιά θα έχει έρθει η σειρά των γεννηθέντων το 2024 να ενταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Και το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα δεν ξεπέρασαν καν τις 70.000 - για την ακρίβεια, έμειναν στις 69.675.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας που θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών, καθώς δεν συγκεντρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.
Οι εισηγήσεις που οδήγησαν στην απόφαση έγιναν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου.
Όπως έγραψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, τα 71.181 «πρωτάκια» της σχολικής περιόδου 2025-2026, δηλαδή τα παιδιά που ξεκινούν το εκπαιδευτικό τους δρομολόγιο από την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, είναι τα πλέον ολιγάριθμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Οι 71.181 μαθητές της φετινής Α' Δημοτικού είναι παιδιά που γεννήθηκαν το 2019 (εντός και εκτός Ελλάδος), σε μια αναλογία ημεδαπών και αλλοδαπών περί το 9 προς 1. Ομως, εάν ανατρέξει κάποιος στα επίσημα στοιχεία για τον ελληνικό πληθυσμό, τη συγκεκριμένη χρονιά (2019) είχαν καταγραφεί 83.756 γεννήσεις. Αρα, κάπου ανάμεσα στο Ληξιαρχείο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στην Α’ Δημοτικού 12.575 παιδιά έχασαν τον δρόμο για το σχολείο. Σε ποσοστιαία βάση η διαρροή αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 15%.
Αν επιχειρηθεί λοιπόν μια προβολή στο μέλλον βάσει αυτής της αναλογίας -έστω κι αν είναι εντελώς θεωρητική και αυθαίρετη-, το σχολικό έτος 2030-2031 τα «πρωτάκια» είναι αμφίβολο εάν θα μετρώνται σε 60.000 παιδιά. Διότι εκείνη τη χρονιά θα έχει έρθει η σειρά των γεννηθέντων το 2024 να ενταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Και το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα δεν ξεπέρασαν καν τις 70.000 - για την ακρίβεια, έμειναν στις 69.675.
Ειδήσεις σήμερα:
Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό
Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα