Τροχαίο στην Εγνατία: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους τρεις ανθρώπους που απανθρακώθηκαν
Τροχαίο στην Εγνατία: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους τρεις ανθρώπους που απανθρακώθηκαν
Τα στοιχεία δείχνουν πως το φορτηγό φαίνεται να προσέκρουσε στο σημείο του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου που επέβαιναν τα τρία θύματα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί άμεσα πυρκαγιά
Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο Ι.Χ. στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες και να απανθρακωθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τη νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής, Νικόλαος Κηφνίδης, προέκυψε ότι τα τρία θύματα ήταν ζωντανά τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, όμως είχαν χάσει τις αισθήσεις τους εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων από τη σφοδρή σύγκρουση.
Οι σοροί έφεραν βαριές κακώσεις σε κεφάλι, θώρακα και κοιλιά, κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων, ενώ στον οδηγό διαπιστώθηκε και ρωγμώδες κάταγμα βάσης κρανίου.
Από τα έως τώρα στοιχεία, το φορτηγό φαίνεται να προσέκρουσε στο σημείο του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί άμεσα πυρκαγιά. Έτσι, οι τρεις επιβαίνοντες δεν κατέληξαν από τα τραύματα της πρόσκρουσης, αλλά από την πυρκαγιά που ακολούθησε, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι τη στιγμή εκείνη βρίσκονταν σε λιπόθυμη κατάσταση και δεν είχαν τις αισθήσεις τους.
Σχετικά με τους υπόλοιπους τραυματίες, αναμένεται να πάρουν όλοι εξιτήριο σήμερα, ενώ ο Βούλγαρος οδηγός θα κρατηθεί μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επιπλέον, έχει οριστεί δικαστικός πραγματογνώμονας σχετικά με την ταχύτητα του φορτηγού τη στιγμή του τροχαίου.
Εις βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση, η οποία είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η έκθεση του πραγματογνώμονα θα ορίσουν αν θα αναβαθμιστεί σε κακούργημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τη νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής, Νικόλαος Κηφνίδης, προέκυψε ότι τα τρία θύματα ήταν ζωντανά τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, όμως είχαν χάσει τις αισθήσεις τους εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων από τη σφοδρή σύγκρουση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι σοροί έφεραν βαριές κακώσεις σε κεφάλι, θώρακα και κοιλιά, κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων, ενώ στον οδηγό διαπιστώθηκε και ρωγμώδες κάταγμα βάσης κρανίου.
Από τα έως τώρα στοιχεία, το φορτηγό φαίνεται να προσέκρουσε στο σημείο του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί άμεσα πυρκαγιά. Έτσι, οι τρεις επιβαίνοντες δεν κατέληξαν από τα τραύματα της πρόσκρουσης, αλλά από την πυρκαγιά που ακολούθησε, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι τη στιγμή εκείνη βρίσκονταν σε λιπόθυμη κατάσταση και δεν είχαν τις αισθήσεις τους.
Σχετικά με τους υπόλοιπους τραυματίες, αναμένεται να πάρουν όλοι εξιτήριο σήμερα, ενώ ο Βούλγαρος οδηγός θα κρατηθεί μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Επιπλέον, έχει οριστεί δικαστικός πραγματογνώμονας σχετικά με την ταχύτητα του φορτηγού τη στιγμή του τροχαίου.
Εις βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση, η οποία είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η έκθεση του πραγματογνώμονα θα ορίσουν αν θα αναβαθμιστεί σε κακούργημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα