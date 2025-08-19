Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συνελήφθη 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και χειροβομβίδες - Δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και χειροβομβίδες - Δείτε φωτογραφίες
Κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρων, και δύο χειροβομβίδες
Στη σύλληψη ενός 47χρονου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή όπλων προχώρησε την Τρίτη (19/8) η αστυνομία στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, σε έρευνα της αστυνομίας, που διεξήχθη στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρων, δύο χειροβομβίδες και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Συγκεκριμένα, σε έρευνα της αστυνομίας, που διεξήχθη στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρων, δύο χειροβομβίδες και ένα κινητό τηλέφωνο.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα