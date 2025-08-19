Συνελήφθη 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και χειροβομβίδες - Δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και χειροβομβίδες - Δείτε φωτογραφίες

Κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως  3 μέτρων, και δύο χειροβομβίδες

Συνελήφθη 47χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και χειροβομβίδες - Δείτε φωτογραφίες
Στη σύλληψη ενός 47χρονου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή όπλων προχώρησε την Τρίτη (19/8) η αστυνομία στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα της αστυνομίας, που διεξήχθη στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως  3 μέτρων, δύο χειροβομβίδες και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

