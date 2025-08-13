Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ από την ΑΑΔΕ σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο
Δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών
Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό και συγκεκριμένα στη Ρόδο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πρόκειται για το κατάστημα ELLI WORLD RHODES που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι της Ρόδου και δραστηριοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού.
Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε:
- να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και
- να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.
Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).
Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.
