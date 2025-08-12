Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Έσπασαν καγκελόπορτα για να απεγκλωβίσουν πρόβατα στα Καμίνια - Σώθηκαν τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Έσπασαν καγκελόπορτα για να απεγκλωβίσουν πρόβατα στα Καμίνια - Σώθηκαν τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Στο σημείο, σε ελάχιστη απόσταση από την Πατρών-Πύργου, καίγονταν ξερά χόρτα ενώ υπήρχαν ελιές, όπως και αρκετές κατοικίες
Την τελευταία στιγμή εθελοντές κατάφεραν να διασώσουν ένα μικρό κοπάδι με πρόβατα το οποίο είχε παγιδευτεί σε περιφραγμένο οικόπεδο στα Καμίνια της Αχαΐας.
Οι φλόγες είχαν φτάσει στα 15-20 μέτρα από τα ζώα που ήταν εμφανώς φοβισμένα.
Δείτε το βίντεο από το Ionian News
Στο σημείο, σε ελάχιστη απόσταση από την Πατρών-Πύργου, καίγονταν ξερά χόρτα ενώ υπήρχαν ελιές, όπως και αρκετές κατοικίες.
Μόλις την τελευταία στιγμή δύο άνδρες που βοηθούσαν στην κατάσβεση κατάφεραν να ανοίξουν την περίφραξη και τα περίπου 20 ζώα να διασωθούν.
Οι φλόγες είχαν φτάσει στα 15-20 μέτρα από τα ζώα που ήταν εμφανώς φοβισμένα.
Δείτε το βίντεο από το Ionian News
Στο σημείο, σε ελάχιστη απόσταση από την Πατρών-Πύργου, καίγονταν ξερά χόρτα ενώ υπήρχαν ελιές, όπως και αρκετές κατοικίες.
Μόλις την τελευταία στιγμή δύο άνδρες που βοηθούσαν στην κατάσβεση κατάφεραν να ανοίξουν την περίφραξη και τα περίπου 20 ζώα να διασωθούν.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα