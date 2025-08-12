Έσπασαν καγκελόπορτα για να απεγκλωβίσουν πρόβατα στα Καμίνια - Σώθηκαν τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο

Την τελευταία στιγμή εθελοντές κατάφεραν να διασώσουν ένα μικρό κοπάδι με πρόβατα το οποίο είχε παγιδευτεί σε περιφραγμένο οικόπεδο στα Καμίνια της Αχαΐας.Οι φλόγες είχαν φτάσει στα 15-20 μέτρα από τα ζώα που ήταν εμφανώς φοβισμένα.Στο σημείο, σε ελάχιστη απόσταση από την Πατρών-Πύργου, καίγονταν ξερά χόρτα ενώ υπήρχαν ελιές, όπως και αρκετές κατοικίες.Μόλις την τελευταία στιγμή δύο άνδρες που βοηθούσαν στην κατάσβεση κατάφεραν να ανοίξουν την περίφραξη και τα περίπου 20 ζώα να διασωθούν.