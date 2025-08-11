Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Διάσωση ζαρκαδιού ου περιπλανιόταν στην πόλη των Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζαρκαδάκι εντόπισαν πολίτες και τηλεφώνησαν στην Πυροσβεστική
Στη διάσωση ενός ζαρκαδιού προχώρησε η Πυροσβεστική στα Ιωάννινα. Είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα κατοίκων που είδαν το ζωάκι να περιφέρεται κοντά στην περιοχή του Αρχιμανδρειού.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ζαρκάδι και του έδωσαν νερό. Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, σε συνεννόηση με τη δασάρχη Ιωαννίνων, η πυροσβεστική μετέφερε το ζαρκάδι σε ειδικό χώρο στους Αμπελόκηπους για φροντίδα και στη συνέχεια θα αφεθεί ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μικρού ζαρκαδιού που περιπλανιόταν στην πόληPosted by Epirus Tv News on Monday, August 11, 2025
