Διάσωση ζαρκαδιού ου περιπλανιόταν στην πόλη των Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Ζαρκάδι Πυροσβεστική

Το ζαρκαδάκι εντόπισαν πολίτες και τηλεφώνησαν στην Πυροσβεστική

1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη διάσωση ενός ζαρκαδιού προχώρησε η Πυροσβεστική στα Ιωάννινα. Είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα κατοίκων που είδαν το ζωάκι να περιφέρεται κοντά στην περιοχή του Αρχιμανδρειού.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ζαρκάδι και του έδωσαν νερό. Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, σε συνεννόηση με τη δασάρχη Ιωαννίνων, η πυροσβεστική μετέφερε το ζαρκάδι σε ειδικό χώρο στους Αμπελόκηπους για φροντίδα και στη συνέχεια θα αφεθεί ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μικρού ζαρκαδιού που περιπλανιόταν στην πόλη

Posted by Epirus Tv News on Monday, August 11, 2025
1 ΣΧΟΛΙΟ

