Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στη Ζάκυνθο - Ασφαλής η μεταφορά όλων των επιβατών
Η φωτιά κατασβέστηκε από το πλήρωμα του πλοίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τουριστικό σκάφος με 168 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα, στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία μετέφεραν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η φωτιά κατασβέστηκε με ίδια μέσα από το πλήρωμα του πλοίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

