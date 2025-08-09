Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καιρός: Έρχονται ξανά τα 40άρια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν μέχρι την Τετάρτη
Η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου και το υπόλοιπο διάστημα του Αυγούστου
Για επιστροφή των θερμοκρασιών στα επίπεδα των 40 βαθμών Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες κάνει λόγο σε ανάρτησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Όπως εξηγεί, ενώ στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα επιμείνουν τα δυνατά μελτέμια που «δίνουν και ανάσες δροσιάς, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».
Κατά τον μετεωρολόγο του Alpha οι θερμοκρασίες αυτές θα ταλαιπωρήσουν τις περιοχές αυτές μέχρι την προσεχή Τετάρτη.
Όσο για τον Δεκαπενταύγουστο, η εκτίμηση είναι ότι «ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες» ενώ «σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά».
