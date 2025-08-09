Καιρός: Έρχονται ξανά τα 40άρια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν μέχρι την Τετάρτη

"Επανέρχονται τα 40ρια..." Γεια σας! 🔥Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο...

👉Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.👍Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!