Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Αυξημένη η κίνηση προς τα διόδια Ελευσίνας, οι Αθηναίοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ
Κίνηση στους δρόμους Έξοδος Δεκαπενταύγουστος Κίνηση τώρα

Αυξημένη η κίνηση προς τα διόδια Ελευσίνας, οι Αθηναίοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου - Κίνηση τώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη η κίνηση προς τα διόδια Ελευσίνας, οι Αθηναίοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ
Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς εκδρομείς εγκαταλείπουν και σήμερα την πρωτεύουσα με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενόψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και Μαλακάσας, όπου σημειώνονται ουρές και χαμηλές ταχύτητες. Η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα, με έντονες καθυστερήσεις καταγεγραμμένες:

-Από το Σκαραμαγκά έως τα Διόδια Ελευσίνας, τμηματικά, με σημεία έντονης συμφόρησης στο Δαφνί και τον κόμβο Χαϊδαρίου.

-Στην περιοχή Μακρυάμμος – Διόδια Ελευσίνας, όπου παρατηρείται πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες.

-Στην παραλιακή διαδρομή προς Νέα Πέραμο και Λουτρόπυργο, όπου η κυκλοφορία επίσης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Το ίδιο ισχύει και στα διόδια Μεγάρων, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, με τις ταχύτητες να μειώνονται σημαντικά.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Δυτική Αττική, Κινέτα και Πελοπόννησο συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προγραμματίσουν ενδεχομένως τις διαδρομές τους ώστε να αποφύγουν τις ώρες αιχμής.

Εικόνα της κίνησης

Αυξημένη η κίνηση προς τα διόδια Ελευσίνας, οι Αθηναίοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ



Η τροχαία βρίσκεται επί ποδός με αυξημένα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, ενώ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κορύφωση τις απογευματινές ώρες.

Αυξημένη η κίνηση τώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά 

Η περιοχή γύρω από το λιμάνι παρουσιάζει επίσης αυξημένη κίνηση, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής και κατά την έξοδο εκδρομέων.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:50

Αυξημένη η κίνηση προς τα διόδια Ελευσίνας, οι Αθηναίοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ



