Αυξημένη η κίνηση προς τα διόδια Ελευσίνας, οι Αθηναίοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ

Αυξημένη η κίνηση τώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κορύφωση τις απογευματινές ώρες.Η περιοχή γύρω από το λιμάνι παρουσιάζει επίσης αυξημένη κίνηση, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής και κατά την έξοδο εκδρομέων.Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:50