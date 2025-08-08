Η στιγμή που αστυνομικοί απεγκλωβίζουν ηλικιωμένους από τη φωτιά στην Κερατέα
Η στιγμή που αστυνομικοί απεγκλωβίζουν ηλικιωμένους από τη φωτιά στην Κερατέα
Δείτε βίντεο από απεγκλωβισμούς - Στην περιοχή επιχειρούν 136 αστυνομικοί με οχήματα και μηχανές, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Στην περιοχή επιχειρούν 136 αστυνομικοί με οχήματα και μηχανές, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους. Σε βίντεο απεικονίζεται η στιγμή που μία γυναίκα συνοδεία ενός αστυνομικού που κρατά μία βαλίτσα απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή.
Αστυνομικοί επιχείρησαν και στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα.
