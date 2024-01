Ασφάλιση περιουσίας: Επένδυση για το αύριο και προστασία από κάθε φυσικό φαινόμενο & κινδύνους

Sponsored contentΣτη χώρα μας, το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά και έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες τους φθινοπωρινούς μήνες. Τα φαινόμενα αυτά έχουν προκαλέσει τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και ανυπολόγιστες καταστροφές σε κινητές και ακίνητες περιουσίες όπως κατοικίες, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, αλλά και στις καλλιέργειες. Παγκοσμίως, οι γεωλόγοι προειδοποιούν για μια επικίνδυνη συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού των βροχοπτώσεων και της σεισμικής δραστηριότητας, καθώς λόγω των βροχοπτώσεων αποσταθεροποιείται ο φλοιός της γης και αυξάνεται η πιθανότητα σεισμικών δονήσεων.Η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει, οι απειλές αυξάνονται και οι κίνδυνοι είναι πλέον απροειδοποίητοι και μεγάλης εμβέλειας. Από τη μεριά μας, εμείς οφείλουμε να ασφαλίσουμε και να προστατέψουμε την περιουσία μας, είτε πρόκειται για την επιχείρησή μας είτε για το σπίτι μας. Ημας είναι στην ουσία μια επένδυση που είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε για να προστατέψουμε ό,τι έχουμε δημιουργήσει και μας ανήκει.Σημαντικό κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή δόθηκε πριν από λίγους μήνες με την εξαγγελία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό έως και 10% για όσους ασφαλίσουν την κατοικία τους. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τις ήδη ασφαλισμένες κατοικίες. Παράγοντες της κυβέρνησης διαμηνύουν πως το κράτος πρέπει να παρέχει τον απόλυτο δείκτη ασφάλειας για τους πολίτες και να αποκαθιστά την αξιοπρέπεια των πληγέντων, χωρίς ωστόσο, να υποκαθιστά την ιδιωτική ασφάλιση.Σε περίπτωση που η κατοικία μας υποστεί ζημιά από πυρκαγιά, σεισμό ή πλημμύρα, οι δαπάνες για ανοικοδόμηση και επισκευή μπορεί να αποδειχτούν υπερβολικές καθιστώντας δύσκολη την αποκατάσταση με τα δικά μας χρήματα. Επομένως, η απόκτηση ιδιωτικής ασφάλισης για την κατοικία και την επιχείρηση είναι αναγκαία, διασφαλίζοντας την περιουσία μας σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής από φυσικές καταστροφές αλλά και από μικρότερους καθημερινούς κινδύνους όπως ένα βραχυκύκλωμα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην οικία μας.Για όλα τα παραπάνω, χρειαζόμαστε δίπλα μας μια ασφαλιστική εταιρεία που να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και αξιοπιστία. Η ERGO Ασφαλιστική με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά, είναι πάντα δίπλα μας, προσφέροντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη για κάθε περίπτωση και με τους πιστοποιημένους ασφαλιστικούς συνεργάτες της μπορεί να σας συμβουλέψουν για το κατάλληλο πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σας.Η ασφάλιση κατοικίαςπροσφέρει 6 διαφορετικά προγράμματα, έτσι ώστε κάθε πελάτης να επιλέξει εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Σε όλα τα προγράμματα παρέχεται κάλυψη από πυρκαγιά, ενώ στα τέσσερα από αυτά προσφέρεται προστασία έναντι ακραίων φυσικών φαινομένων. Η κάλυψη για σεισμό μπορεί να προστεθεί προαιρετικά σε όλα τα προγράμματα, εκτός από το Domus και το Domus Plus, στα οποία περιλαμβάνεται.Παράλληλα, η ERGO Ασφαλιστική μέσα από τρία ευέλικτα και πρωτοποριακά πακέτα καλύψεων του προγράμματοςεξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επαγγελματικής στέγης, και με αυτό τον τρόπο εγγυάται τη διασφάλιση του εισοδήματός σας.

Με το Advanced Plus εξασφαλίζεται η επιχείρηση από πυρκαγιά, θραύση κρυστάλλων και πολιτικούς κινδύνους. Το Total Plus και το Superior Plus περιλαμβάνουν επιπλέον προστασία απέναντι σε πλημμύρες, φυσικά φαινόμενα, αστική ευθύνη και αποτελούν ολοκληρωμένη προστασία απέναντι σε κάθε κίνδυνο.Η ασφάλιση για κλοπή περιεχομένου αλλά και για σεισμό παρέχονται προαιρετικά σε όλα τα προγράμματα.Με την, ασφαλίζετε τα πάντα, χωρίς να δώσετε τα πάντα! Αυτό αποτελεί εγγύηση για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς έχετε ολοκληρωμένη ασφάλεια και προστασία με απλές διαδικασίες και ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο κάλυψης, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ηρεμία σας.Μάθετε περισσότερα στη σελίδα της