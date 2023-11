Τράπεζα χρώματος: Σημαντική προσφορά στα δημόσια σχολικά κτίρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Sponsored Content

Με τη δεύτερη ενέργεια της Τράπεζας Χρώματος, μιας πρωτοβουλίας συλλογικής και συνεργατικής Κοινωνικής Ευθύνης της Vitex, συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή των εταιρειών-προμηθευτών της, 8.400 λίτρα του μοναδικού αντιικού και αντιβακτηριακού χρώματος Vitex with VAIRO. Συγκεκριμένα 84 προμηθευτές της Vitex συμμετείχαν με σκοπό την αποκατάσταση των επιφανειών και την αντιμικροβιακή προστασία στα δημόσια σχολικά κτίρια της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Φθινοπώρου. Η Vitex τηρώντας τη δέσμευσή της για διπλασιασμό της προσφερόμενης ποσότητας παρείχε για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Θεσσαλίας συνολικά 16.800 λίτρα χρώματος.

Η καταγραφή των αναγκών των σχολείων και ο σχεδιασμός των επιμέρους παραδόσεων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την πρωτοβουλία και έδρασε άμεσα. Οι επιφάνειες σε όλα τα σχολεία που επλήγησαν στην Θεσσαλία θα αναβαθμιστούν και θα θωρακιστούν αντιμικροβιακά μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν παραδόσεις και στους τέσσερεις νομούς της Θεσσαλίας με την παρουσία της Υφυπουργού κ. Ζέττας Μακρή, του CEO της Vitex κ. Αρμόδιου Γιαννίδη, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Διευθυντών των σχολείων και στελεχών της Vitex.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο CEO της Vitex κ. Αρμόδιος Γιαννίδης, στις εγκαταστάσεις της Vitex



Με την ολοκλήρωση της ενέργειας ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Vitex στον Ασπρόπυργο όπου παρουσία των προμηθευτών-χρωμοδοτών δήλωσε τα έξης, «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Vitex και σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία επηρέασε επιχειρησιακά τα πάντα, όλα τα Υπουργεία. Εμείς κληθήκαμε ως Υπουργείο Παιδείας, να δούμε πώς 1.034 σχολεία θα παραμείνουν λειτουργικά και πώς ένας μεγάλος μαθητικός πληθυσμός θα παραμείνει στο σχολικό περιβάλλον με ασφάλεια πάνω απ’όλα. Αξιοποιήσαμε διαθέσιμους πόρους, καθώς και την αρωγή από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποκαταστήσουμε τις σχολικές υποδομές που είχαν πληγεί από την πρωτοφανή κακοκαιρία. Για τα σχολεία φανταζόμαστε ένα τρίγωνο σε σχέση με το πώς πρέπει να κινηθούμε μεταρρυθμιστικά στην εκπαίδευση. Στις άκρες του έχει την αλγοριθμική-δομημένη σκέψη, τη λογοτεχνική σκέψη και τις οριζόντιες δεξιότητες όπως ο εθελοντισμός κ.ά.. Αυτό ακριβώς είναι που κάνατε και εσείς και σε αυτό το πνεύμα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά σαν χώρα. Πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κεφάλαιο ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, με ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν και με το επιχειρείν στη χώρα μας».

Επίσης ο CEO της Vitex κ. Αρμόδιος Γιαννίδης δήλωσε, «Στην Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο βιώσαμε μία τεράστια κλιματική καταστροφή που άμεσα σπεύσαμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση των ζημιών και την θωράκιση της Κοινωνίας για το μέλλον. Η αντιμετώπιση των κλιματικών καταστροφών είτε προληπτικά είτε επανορθωτικά απαιτεί επιστήμη, συνεργασίες και φροντίδα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η καινοτομία είναι ζητούμενο όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο αλλά και στην νοοτροπία, που αναδεικνύεται μέσα από τις ενέργειες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Ο 17ος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι οι Συνεργασίες. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ είναι μία καινοτόμος δράση, υπό την έννοια ότι συγκεντρώνει δυνάμεις από όλες τις εταιρείες του οικοσυστήματός μας, οι οποίες δίνουν τόσο τον οβολό τους όσο και το καλό παράδειγμα στην επίλυση ενός θέματος και στην υποστήριξη ενός κοινού σκοπού. Όλοι μαζί παρείχαμε ένα προϊόν που είναι το μοναδικό με εγκρίσεις από τον ΕΟΦ και αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Φαρμάκων για την αντιικη και αντιβακτηριακή του δράση, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον φοίτησης στα σχολεία. Μετά και από αυτήν την «χρωμοδοσία» θα πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας ως οικοσύστημα για τη εύρεση νέων λύσεων στα προβλήματα της κοινωνίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να δουλέψουμε σε πνεύμα καινοτομίας, ανατρέποντας πεπαλαιωμένες νοοτροπίες, που αποτρέπουν τις εταιρείες να συμπορευτούν με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται σε συνέχεια της προσφοράς περισσότερων από 8.000 λίτρων του Vitex with VAIRO για την αναβάθμιση και την προστασία 80 Δημόσιων Νοσοκομείων σε όλη την Επικράτεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πρώτη αυτή ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 χρωματοπωλείων.

Οι εταιρείες-προμηθευτές της Vitex που συμμετείχαν στην δεύτερη ενέργεια της Τράπεζας Χρώματος είναι οι παρακάτω:

ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε., ΑΝΔΡΕΟΥ Α.& ΣΙΑ ΕΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕ, ΑΤ ΕΠΑΦΗ COM IKE, ΒΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε., ΓΚΟΛΝΤΧΕΜ ΕΠΕ, ΔΙΑΚΑΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ, ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΙΣΤΟΠ. ΑΕ-EUROCERT, ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΒΕΕ, ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ABEE, ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ - MKS CARGO GROUP, ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ MEDIA ΙΚΕ, ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. – CHEMICAL, ΚΡΑΛΛΗΣ Ν.ΑΒΕΕ, ΛΑΜΠΡΟΥ Α. Και Δ. ΟΕ, ΛΥΝΤΙΡΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΕΠΕ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ, ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε., ΜΟΝΩΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ, ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. - ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΟΞΕΑ ΕΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ, ΠΙΠΕΡΑΣ Σ.Β.ΕΕ, ΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΛΟΥΤΩ ΑΕ, ΡΙΖΑΚΟΣ Γ.Κ. ΑΒΕΤΕ, ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ, ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε., ACRO-POL ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε., AEGEAN FIRST COMPANY ΑΕ AFCO, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ARBITRAGE REAL ESTATE ΑΕ, BALCON'S ΕΠΕ, BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ, BASIS ΚΑΙ BASIS ΑΕ, BEWISE ΜΟΝ.ΑΕ, BONAPLAST ΑΕΒΕ, BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ , BUSINESS QUALITY VERIFICATION ΙΚΕ, COFACE INTERNATIONAL SERVICES, CORAL A.E., COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, DICHEM POLYMERS ΑΕ., EDICHEM SA, EXPLORERS AND COMMERCIALS TRAVEL AGENCY ΟΕ, FISCHER HELLAS ΕΠΕ, FORLABELS SA / Α&Β ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, FRANK AND FAME ΑΕ, GRANT THORNTON ΑΕ, GREEN PALLET SERVICES Α.Ε., HM CONSTRUCTION ΕΕ, ISF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, JUNGHEINRICH HELLAS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, LEONICE A.E.B.E., MEGARA RESINS ΜΟΝ.ΑΕ, NORDIA A.E., NOVA M. AE, OILCHEM AE, OMYA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, PANMAR LTD, POLYMERS ΚΑΙ COLORS S.A., RAVAGO CHEMICALS HELLAS ΑΕΕ, REVOIL ΑΕΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, SOFTONE TECHNOLOGIES ΑΕ, SPACE HELLAS ΑΕ, STEFI PRODUCTIONS ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ Β.- ΠΙΕΤΡΑ Β. ΑΕ, SUSTCHEM ΑΕ, TCK ΑΒΕΕ, TECHNOCAN AE, UNI SYSTEM M. ΑΕ, UNIVAR SOLUTIONS HELLAS LTD