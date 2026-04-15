Euroleague: Ο Βεζένκοφ επέλεξε τον εαυτό του και τον Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς
Euroleague: Ο Βεζένκοφ επέλεξε τον εαυτό του και τον Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς
Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι φαβορί για MVP της Euroleague
Η κανονική περίοδο της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή και η μάχη για τον MVP αλλά και για την κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης έχει... φουντώσει.
Ο κόσμος ψηφίζει, η αγωνία φτάνει στο κατακόρυφο και η Euroleague ζήτησε και από τους παίκτες να διαλέξουν τους κορυφαίους πέντε.
Ένας από αυτούς είναι και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι απίθανο να μην είναι στην κορυφαία πεντάδα και εξαιρετικά δύσκολα να μην είναι και MVP.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού επέλεξε στην κορυφαία πεντάδα τον εαυτό του, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, Ελάιτζα Μπράιαντ και τον Γιαν Μοντέρο.
Ο κόσμος ψηφίζει, η αγωνία φτάνει στο κατακόρυφο και η Euroleague ζήτησε και από τους παίκτες να διαλέξουν τους κορυφαίους πέντε.
Ένας από αυτούς είναι και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι απίθανο να μην είναι στην κορυφαία πεντάδα και εξαιρετικά δύσκολα να μην είναι και MVP.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού επέλεξε στην κορυφαία πεντάδα τον εαυτό του, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, Ελάιτζα Μπράιαντ και τον Γιαν Μοντέρο.
🤩 All-EuroLeague Team discussions are heating up once again. Here’s what these three stars had to say.— EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
