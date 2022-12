A Promise to Animals: Καταγγέλλει κακομεταχείριση ζώων από τον Δήμο Βόλου

Κλείσιμο

Την εκμετάλλευση και τη βάναυση μεταχείριση ζώων από τον Δήμο Βόλου καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η φιλοζωική μη κερδoσκοπική οργάνωσηΑφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε το θέαμα δεμένων ζώων στις δύο φάτνες που τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Βόλου στην πόλη, στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού.Δημόσια Έκθεση και Κακοποίηση Ζώων στο Δήμο ΒόλουΗ φιλοζωική μη κερδοσκοπική οργάνωση «A Promise to Animals» καταγγέλλει την εκμετάλλευση και τη βάναυση μεταχείριση ζώων από το Δήμο Βόλου.Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή στον Βόλο τοποθέτησε δύο φάτνες, στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης, για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, στις οποίες βρίσκονται δεμένα ζώα που εκτίθενται ως δημόσιο θέαμα, σε αντίξοες συνθήκες. Στη μία φάτνη βρίσκεται ένα πόνυ και τρία αρνιά ενώ στη δεύτερη ένα πόνυ και δύο αρνιά. Τα ζώα που έχουν απομακρυνθεί από το φυσικό τους περιβάλλον, είναι εγκλωβισμένα στις ξύλινες κατασκευές της κάθε φάτνης και έχουν μεγάλο περιορισμό ως προς την φυσιολογική τους κίνηση. Τα αρνιά είναι μικρά σε ηλικία και είναι εκτεθειμένα στο κρύο συνεχόμενα για πάρα πολλές ώρες, ενώ τα πόνυ είναι δεμένα και δεν μπορούν να κινηθούν.Ο μόνος λόγος που παραμένουν εγκλωβισμένα τα ζώα είναι διότι χρησιμοποιούνται ως "ατραξιόν" στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, δηλαδή ως δημόσιο θέαμα.Με δεδομένο ότι οι παραπάνω ενέργειες του Δήμου Βόλου παραβιάζουν τα άρθρα 23, παρ. 1 και 24 παρ. 1 του Νόμου 4830/2021, η οργάνωση «A Promise to Animals» γνωστοποίησε τα γεγονότα στην Εισαγγελία Βόλου και στην Εισαγγελία Προστασίας Ζώων Αθηνών και ζήτησε:• Να σταματήσει η έκθεση, κακοποίηση και εκμετάλλευση των ζώων.• Να παραδοθούν τα ζώα στην οργάνωσή μας προκειμένου να ελεγχθεί η φυσική τους κατάσταση από κτηνίατρο και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία.• Να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για τη διαπίστωση της διάπραξης τυχόν άλλων αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την κακοποίηση, κακή ή βάναυση μεταχείριση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης.Η φιλοζωική οργάνωση «A Promise to Animals» θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επιβολή του Νόμου που προστατεύει τα ζώα. Είναι χρέος μας να καταγγέλλουμε παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις και να υπερασπιζόμαστε αυτούς που δεν έχουν φωνή να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.