Συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή - Τα σενάρια για μουσική και απαγόρευση κυκλοφορίας

Για τα επόμενα βήματα ελευθερίας αναμένεται να συνεδριάσει αύριο η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, όπως η μουσική στους χώρους εστίασης και τους γάμους, για την οποία άλλωστε, είχε αναφέρει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ότι θα συζητηθεί μέσα στην εβδομάδα.Μολονότι η απαγόρευση κυκλοφορίας και η χρήση μάσκας παραμένουν ο μεγάλος βραχνάς για το σύνολο των πολιτών, όπως ξεκαθάρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή έως τα μέσα Ιουνίου καθώς «η πανδημία παραμένει και οφείλουμε -όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί- να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες, να αξιοποιούμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και να πάρουμε στα χέρια μας την ασπίδα που μας προσφέρει η επιστήμη με τα εμβόλια».Τα δύο δωρεάν selftest –τα οποία μετρούν ήδη 15.406.333 ηλεκτρονικές δηλώσεις αποτελέσματος έως χθες-, θα είναι διαθέσιμα ξανά από την ερχόμενη Δευτέρα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για την προσέλευση στην εργασία τους, ενώ από τις 15 Ιουνίου ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν για τους εμβολιασμένους, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υφυπουργός Υγείας για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη,Όσον αφορά τον βασικό οδηγό για την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, τους εμβολιασμούς , έφτασαν σήμερα τους 5.888.281, 3.803.210 για μία δόση και 2.204.220 ολοκληρωμένους, «Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το τείχος ανοσίας», εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος και στους πολίτες 75-79 ετών που έχουν αναδειχθεί σε πρωταθλητές στον εμβολιασμό αλλά και την ικανοποιητική συμμετοχή από τις ομάδες για της οποίες άνοιξε πρόσφατα η πλατφόρμα.Από τις 7 Ιουνίου ξεκινούν τα ραντεβού για την ομάδα των 18 – 29 με το εμβόλιο της Johnson&Johnson, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους 29-25 πρώτα και τους 18-24 έπειτα με πρόσβαση στα τρία εμβόλια από τα τέσσερα εγκεκριμένα (Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson).Τέλος, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται και η συζήτηση για τους εμβολιασμούς κατ΄ οίκον σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παιδικών εμβολιασμών κατά τηςCOVID-19, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα αφορά τις ηλικίες 12 - 15 ετών και, εφόσον η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δώσει το πράσινο φως, η σύσταση για εμβολιασμό θα απευθύνεται σε παιδιά των ηλικιών αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.Σε σταθερή πορεία παραμένει η επιδημία στη χώρα σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και σύμμαχο τον καλό καιρό που, όπως είχε εξηγήσει την περασμένη εβδομάδα ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, μειώνει τη διασπορά του κορωνοϊού κατά 20%.Από τα πλέον αισιόδοξα στοιχεία στις εκθέσεις του ΕΟΔΥ είναι η πτωτική τάση στους σκληρούς δείκτες της επιδημίας, όπως ο αριθμός των διασωληνωμένων. Τις τελευταίες εβδομάδες ο δείκτης μειώνεται κατά 69 ασθενείς μέσο όρο ανά εβδομάδα, φτάνοντας σήμερα τους 476 από 486. Αναφορικά με τους θανάτους σήμερα, άλλοι 39 συνάνθρωποί μας έχασαν τη μάχη με τον κορωνοϊό. Η επιδημία παρουσιάζει σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις σε όλη τη χώρα , ανέφερε χθες ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα σημερινά 1.239 νέα κρούσματα, λιγότερα από χθες επί περισσότερων όμως τεστ -46.251 έναντι 45.184-, με τα 590 μόλις στην Αττική.Πέρα από το τριψήφιο του Κέντρου της Αθήνας (185) και της Θεσσαλονίκης (148), σε όλη τη χώρα σημειώνονται χαμηλά διψήφια, με την αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού κάτω από 20 για όλες τις περιφερειακές ενότητες πλην της Τήνου (23,16) και της Νάξου (43,19).Ακόμη και σε περιφέρειες όπου η επιδημία επιμένει, όπως το λεκανοπέδιο, το σύστημα υγείας δείχνει να μην επιβαρύνεται αλλά να αποσυμπιέζεται έστω και αργά. Το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν 165 νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, με τις μισές στα νοσοκομεία της Αττικής. Συνολικά πλέον στα νοσοκομεία οι ασθενείς με λοίμωξη covid-19 είναι 2.344, με το 1/3 αυτών να νοσηλεύονται σε Μονάδες.Ο κορωνοϊός δεν φαίνεται να ησυχάζει όπως μαρτυρά και ο εντοπισμός νέου στελέχους μετάλλαξής του στην Κρήτη σε τρία περιστατικά. Πρόκειται για ανησυχητική εξέλιξη, καθώς το μεταλλαγμένο στέλεχος που εντοπίζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας έχει έναν συνδυασμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη της ακίδας που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαφυγής της ανοσίας.Παράλληλα, αυξάνεται η διασπορά του στελέχους B.1.1.318 (Variant E484K) που πλέον ανέρχεται στο 12,74% για την επικράτεια και το 14,96% για την Αττική, ενώ κυρίαρχη παραμένει η βρετανική (69% στη χώρα).Συνολικά, τα αποτελέσματα της γονιδιωματικής ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, για την περίοδο 29 Μαρτίου έως 20 Μαΐου 2021 955 δειγμάτων, ανέδειξαν 664 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 251 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI):Επιπλέον, αναδείχθηκαν 3 δείγματα με στέλεχος B.1.1.523 (Variant E484K), 4 δείγματα με στέλεχος AD.2, 1 δείγμα με στέλεχος Β.1.221 και 1 δείγμα με το στέλεχος C.36 (στέλεχος υπό παρακολούθηση, Variant Under Monitoring).Τέλος, έχουν απομονωθεί συνολικά 101 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 96 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 στο B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC202012/02), 1 στο B.1.525 (Variant VUI-202102/03) και 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01).