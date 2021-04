Ανοίγει το λιανεμπόριο με click away στην Κοζάνη – Με self test επαναλειτουργούν οι σχολές οδηγών

-Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο διαδικτυακά.

-Θα γίνονται υποχρεωτικά self tests ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους.

-Υποχρεωτικά self tests για τους εξεταζόμενους 24 ώρες πριν την πρακτική εξέταση.

-Εκπαιδευτές και εξεταστές θα κάνουν υποχρεωτικά self tests δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.

-Τα ραντεβού των εξετάσεων για γίνονται ανά μία ώρα και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (χρήση μάσκας, ανοιχτά παράθυρα κλπ)».

Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μεγάλο αριθμό ασθενών, διασωληνωμένων και θανάτων στα σημερινά περίπου επίπεδα»





Στα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα ανά περιοχή αναφέρεται στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι ανοίγει το λιανεμπόριο στην Κοζάνη από τη Δευτέρα με click away. Επίσης επαναλειτουργούν οι σχολές οδηγών με τη χρήση self test.Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν ανακοίνωσε χαλάρωση των μέτρων για το λιανεμπόριο, ούτε το άνοιγμα των mall, καθώς νωρίτερα, η Επιτροπή των ειδικών είχε υποβάλει αρνητική εισήγηση και στα δύο ζητήματα, ενώ δεν έγινε συζήτηση για το άνοιγμα των φροντιστηρίων.Χαρακτηριστικά δήλωσε:«Κάθε μέτρο και απόφαση έχει στόχο να επανέλθουμε σταδιακά στην κανονικότητα, δίχως προβλήματα.Η κατάσταση μας επιτρέπει τηνΓια τις σχολές οδηγών και το αίτημα του υπουργείου, αποφασίστηκαν τα εξής:Από Δευτέρα επαναλειτουργούν με υποχρεωτικό διπλό self test για τους εργαζόμενους και τους εξεταζόμενους με τεστ ένα 24ωρο πριν.Πιο συγκεκριμένα,Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε και τις περιοχές που εντάσσονται στο βαθύ κόκκινο, αλλά και εκείνες που βγαίνουν από την υψηλότερη κατηγορία, καθώς μειώθηκε το επιδημιολογικό φορτίο. Πιο συγκεκριμένα:Στομπαίνουν οι Θάσος, οι δήμοικαι, ο δήμος, η, το, ο δήμος, ο δήμος, ο δήμος, ο δήμοςκαι ο δήμοςΑπό το βαθύ κόκκινοαπό Δευτέρα οικαι οι δήμοικαι, δήμος».Νωρίτερα, η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι το επιδημιολογικό φορτίοκαι οέπεσε στο 5,3.Πάνω από την μονάδα παραμένει οΤαυπολογίζονται σε 26.000 και οέχει πέσει στα 2.800 παρά την αύξηση του αριθμού των τεστ.διαμορφώνεται πλέον στα 54.000.Η κυρία Παπαευαγγέλου τόνισε ότι η εικόνα αυτή σταθεροποίησης δεν μπορεί να μας κάνει να λάβουμεΤο επιδημιολογικό φορτίο είναικαι πρέπει να έχουμε υπόψη κυρίως την, όπως υπογράμμισε.και η μετάδοση σεείναι οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι και χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, καθώς ο ιός στην οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να μας ξεγελάσει, υπογράμμισε.Σήμερα, συνολικά, νοσηλεύονται στην επικράτεια, με ένα μέσο όρο την εβδομάδα που πέρασε τιςανά μέρα. Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζει να αυξάνει.Η κα Παπαευαγγέλου απαντώντας δημοσιογραφική ερώτηση για τοανέφερε ότι «από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μπορούμε να πούμε ότι η μείωση των θανάτων έρχεται αργά και βασανιστικά. Πρώτα βλέπουμε μείωση κρουσμάτων, μετά των διασωληνωμένων και στο τέλος των θανάτων.παρατήρησε.Ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης δήλωσε:«Στην Ελλάδα, η πίεση παραμένει στο σύστημα Υγείας παραμένει υψηλή. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών κυμάνθηκε την τελευταία εβδομάδα πάνω από 500 ανά ημέρα.Στηνκαταγράψαμε συρρίκνωση 5% της πανδημίας, παρουσιάζοντας μικρά δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης.Στη, αν και στην αρχή είδαμε μία μικρή μείωση, ακολούθως παροουσιάστηκε αύξηση και μετά μία σταθεροποίηση.Κάθε Τετάρτη θα γίνεται η συνολική αποτίμηση των self test. To 93% των θετικών επαληθεύτηκαν, σύμφωνα με διεθνή μελέτη».Σε ερώτηση του, για το αν θα επιτραπεί τελικά το, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε ότι αυτό θα το δουν οι εμπειρογνόμωνες τις επόμενες ημέρες. Σημείωσε πάντως ότι η πίεση στο ΕΣΥ είναι μεγάλη και θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν όλα τα στοιχεία.