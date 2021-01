Lonely Planet: Η Ελλάδα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς για το 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο νέο τοπίο του, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την πανδημία, αναφέρεται άρθρο του Forbes στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία και στην Ελλάδα.έχει υποστεί ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα ωστόσο προσαρμόζεται όσο αλλάζουν οι ανάγκες και των ταξιδιωτών. Στο πλαίσιο αυτό το Lonely Planet, όπως αναμεταδίδει το Forbes, κατήρτισε μία λίστα με προορισμούς για το 2021 η οποία προβάλει την διαφορετικότητα κάθε τόπου και τα πράγματα στα οποία θα πρέπει να δώσουν σημασία οι ταξιδιώτες, όπως το φαγητό, η διαφορετικότητα, ο πληθυσμός κ.α.Στο άρθρο λοιπόν με τίτλο «Lonely Planet Best In Travel 2021» (But With A Twist) το Forbesενώ επισημαίνεται ότι, χωρίς να το επιδιώκει, με τα βιολογικά προϊόντα και τα ψαρικά της από τα νησιά, βρίσκεται στην κορυφή παγκοσμίως.Αναφέρει χαρακτηριστικά το: «Τα κυριότερα σημεία στην κατηγορία Αειφορία περιλαμβάνουν τκαι το Παλάου την κορυφαία αλυσίδα νησιών. Στην κατηγορία Κοινότητα, η Αυστραλία αναγνωρίζεται για το εκπληκτικό έργο αποκατάστασης της κοινότητας μετά τις πυρκαγιές πριν από ένα χρόνο. Και στην τρίτη κατηγορία, η πολιτιστική ποικιλομορφία του Σαν Ντιέγκο απονέμεται παράλληλα με το γηγενές φαγητό του Hiakai στη Νέα Ζηλανδία».Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, τοσημειώνει: «Η Ελλάδα μπορεί να μην είναι γνωστή παγκοσμίως για την εφαρμογή επίσημων πρωτοβουλιών σχετικά με βιώσιμες πρακτικές, αλλά ανεπίσημα,Η πανάρχαια συνήθεια της καλλιέργειας λαχανικών, της συγκομιδής ελιών και της προετοιμασίας ελαιολάδου, και το μαγείρεμα με ντομάτες, φρέσκο ψάρι και άγρια χόρτα είναι. Εάν ένα χωριό δεν επιτυγχάνει ένα μοναδικό πιάτο χρησιμοποιώντας ένα άγριο βότανο ή λαχανικό παραγωγικό για την περιοχή του, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχουν τη δική τους θεώρηση για ένα πιο παραδοσιακό, εθνικό πιάτο».Αλλά τίποτα δεν είναι πιο γνήσιο, όπως αναφέρει το Lonely Planet, από τη μαζική φιλοξενία που απευθύνεται σε όλους. Είναι ένας τρόπος ζωής για τους Έλληνες.γενναιόδωροι και παθιασμένοι ντόπιοι μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους ταξιδιώτες, συνδυάζοντας φανταστικό φρέσκο μαγείρεμα με δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία σε διαφορετικά τοπία.«Οι πεζοπόροι μπορούν να περιπλανηθούν στα βουνά τηςκαι να μάθουν για τις ιδιαιτερότητες των αρωματικών βοτάνων. Εναλλακτικά, μπορούν να καθίσουν δίπλα σε έναν ιστορικό ανεμόμυλο στο στηκαι να απολαύσουν χταπόδι carpaccio (που προέρχεται εκείνο το πρωί από τις αποβάθρες του ψαρά). Και μην χάσουν τη νόστιμη, βιολογική κουζίνα της...».