Σε τι θερμοκρασία πρέπει να βάζω το κλιματιστικό τον χειμώνα

Η προετοιμασία του κλιματιστικού
πριν από την έναρξη του χειμώνα είναι κρίσιμη για να λειτουργεί αποδοτικά, να περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας, να εξασφαλίζει καθαρότερη ατμόσφαιρα στους χώρους και να προστατεύει τους χρήστες από πιθανά προβλήματα υγείας. Στη χώρα μας συχνά θεωρούμε το κλιματιστικό ως «καλοκαιρινό» μέσο δροσιάς, όμως η εντατική χρήση του τον χειμώνα
τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι η φροντίδα και ο έλεγχός του πριν τις χαμηλές θερμοκρασίες είναι πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή λειτουργία.
Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του κλιματιστικού
Όταν το κλιματιστικό μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καθαρισμό, στο εσωτερικό του συσσωρεύονται σωματίδια σκόνης, υγρασία και υπολείμματα που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου πολλαπλασιάζονται βακτήρια, μύκητες και άλλοι επιβλαβείς μικροβιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα μέσα στον χώρο.
Η εισπνοή αυτών των σωματιδίων μπορεί να οδηγήσει σε:
- • αλλεργίες και ερεθισμούς,
- • βήχα και αναπνευστική δυσφορία,
- • πονοκεφάλους ή αίσθημα εξάντλησης,
- • δυσάρεστες οσμές στον χώρο.
Κλιματιστικό: Η σωστή θερμοκρασία τον χειμώνα
Οι ειδικοί προτείνουν:
- • Θερμοκρασία λειτουργίας: 20–22°C για άνεση και εξοικονόμηση.
- • Διαφορά θερμοκρασίας: 10–15°C ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο.
Πώς να καθαρίσουμε μόνοι μας το κλιματιστικό
Πριν ενεργοποιήσουμε το air condition για τον χειμώνα, μπορούμε εύκολα να πλύνουμε τα φίλτρα του.
Βήμα προς βήμα:
- Απενεργοποιούμε τη μονάδα και τη βγάζουμε από το ρεύμα.
- Ανοίγουμε το μπροστινό κάλυμμα και αφαιρούμε τα φίλτρα.
- Τα ξεπλένουμε με χλιαρό νερό και, αν χρειαστεί, με πολύ ήπιο σαπούνι.
- Τα αφήνουμε να στεγνώσουν εντελώς σε σκιερό μέρος.
- Τα επανατοποθετούμε στη συσκευή.
Αν το κλιματιστικό δουλεύει καθημερινά τον χειμώνα, καλό είναι να πλένουμε ξανά τα φίλτρα ύστερα από 1 έως 1,5 μήνα χρήσης.
Πότε απαιτείται επαγγελματική συντήρηση
Οι περισσότεροι επαγγελματίες συνιστούν έναν πλήρη έλεγχο μία φορά τον χρόνο για οικιακή χρήση ή δύο φορές τον χρόνο αν η χρήση είναι συχνή.
Σε επαγγελματικούς χώρους όπου συγκεντρώνονται περισσότερα άτομα, το κλιματιστικό καταπονείται περισσότερο. Έτσι απαιτείται:
- • τακτικό πλύσιμο φίλτρων κάθε 2–3 εβδομάδες,
- • επαγγελματική συντήρηση τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο,
- • τήρηση κανόνων υγιεινής, ειδικά σε open space,
- • συνεχής έλεγχος της κυκλοφορίας του αέρα ώστε να αποφεύγονται «νεκρές ζώνες» χωρίς ανανέωση.