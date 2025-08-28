Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Νέα μελέτη για την κλιματική κρίση: 10 φορές πιο πιθανές οι πυρκαγιές σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία
Νέα μελέτη για την κλιματική κρίση: 10 φορές πιο πιθανές οι πυρκαγιές σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία
Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Μεσόγειος μπαίνει σε εποχή συχνότερων και εντονότερων πυρκαγιών
Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο το φετινό καλοκαίρι ήταν 22% εντονότερες και δέκα φορές πιο πιθανές λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με νέα μελέτη επιστημόνων της ομάδας World Weather Attribution. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες –καύσωνας, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι– που τροφοδότησαν τη ραγδαία εξάπλωση των πυρκαγιών, θα εμφανίζονταν μόλις μία φορά τον αιώνα χωρίς την ανθρωπογενή θέρμανση. Πλέον, με την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,3°C από τα προβιομηχανικά επίπεδα, τέτοια φαινόμενα μπορούν να εκδηλώνονται κάθε 20 χρόνια.
Η Ευρώπη βιώνει το χειρότερο έτος καταγεγραμμένων πυρκαγιών, με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης. Ο μεσογειακός νότος έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, με αλλεπάλληλους καύσωνες, ξηρασίες και ανέμους που εντείνουν τη συχνότητα και σφοδρότητα των πυρκαγιών. Μόνο σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 80.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
«Ζούμε ένα εφιαλτικό σκηνικό για τα δάση της νότιας Ευρώπης», τόνισε η ερευνήτρια Μπικέμ Εκμπερζαντέ του Ινστιτούτου Ευρασίας της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη, ο καθηγητής Αποστόλης Βουλγαράκης επεσήμανε ότι πρόκειται για «τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι με καταστροφικές πυρκαγιές, σε πρωτοφανή έκταση». Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει βελτιώσει την ανίχνευση και την έγκαιρη κατάσβεση, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά στην πρόληψη.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Η Ευρώπη βιώνει το χειρότερο έτος καταγεγραμμένων πυρκαγιών, με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης. Ο μεσογειακός νότος έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, με αλλεπάλληλους καύσωνες, ξηρασίες και ανέμους που εντείνουν τη συχνότητα και σφοδρότητα των πυρκαγιών. Μόνο σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 80.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
«Ζούμε ένα εφιαλτικό σκηνικό για τα δάση της νότιας Ευρώπης», τόνισε η ερευνήτρια Μπικέμ Εκμπερζαντέ του Ινστιτούτου Ευρασίας της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη, ο καθηγητής Αποστόλης Βουλγαράκης επεσήμανε ότι πρόκειται για «τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι με καταστροφικές πυρκαγιές, σε πρωτοφανή έκταση». Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει βελτιώσει την ανίχνευση και την έγκαιρη κατάσβεση, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά στην πρόληψη.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα