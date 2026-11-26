Norse Atlantic: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις της η νορβηγική αεροπορική – Στο χείλος της χρεοκοπίας μετά τη βουτιά 85% της μετοχής
Norse Atlantic: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις της η νορβηγική αεροπορική – Στο χείλος της χρεοκοπίας μετά τη βουτιά 85% της μετοχής
Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αναζητεί επειγόντως χρηματοδότηση για να αποφύγει την πτώχευση – Το αυξημένο κόστος καυσίμων και η συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της
Στην αναστολή όλων των πτήσεών της προχώρησε η Norse Atlantic Airways, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να καταθέσει αίτηση πτώχευσης εάν δεν εξασφαλίσει άμεσα χρηματοδότηση, μία ημέρα μετά την κατάρρευση της μετοχής της στο χρηματιστήριο του Όσλο.
Η μετοχή της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, η οποία ειδικεύεται στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, έκλεισε την Τετάρτη με απώλειες 85%, μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.
«Το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης», ανέφερε η Norse Atlantic σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η μετοχή της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, η οποία ειδικεύεται στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, έκλεισε την Τετάρτη με απώλειες 85%, μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.
«Το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης», ανέφερε η Norse Atlantic σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα